트럼프 “이란, 유조선 20척 호르무즈 통과 허용”

양국 합의 가능성엔 “꽤 조만간”

도널드 트럼프 미국 대통령(사진)이 이란과 진행 중인 협상이 잘 이뤄지고 있으며 이란이 유조선 20척의 호르무즈 해협 통과를 허용했다고 말했다. 그러면서도 그는 이란의 석유를 차지하고 싶다며 이란 원유 수출 기지인 하르그섬에 지상군을 투입할 가능성을 또다시 시사했다. 트럼프 대통령이 협상과 지상작전 카드를 양손에 쥐고 이란을 압박하는 것으로 풀이된다.



트럼프 대통령은 29일(현지시간) 전용기에서 기자들에게 “이란과 직접적으로나 간접적으로 매우 좋은 회담을 이어가고 있다”며 “꽤 조만간” 합의가 성사될 것으로 생각한다고 밝혔다. 그는 파키스탄을 통해 이란에 전달한 15개 요구사항과 관련해 이란이 “대부분” 동의했다고 주장하면서 “우리는 추가로 몇가지를 더 요구할 예정”이라고 했다. 앞서 아바스 아라그치 이란 외교장관은 미국의 메시지를 받았다는 점은 인정하면서도 “메시지 교환은 협상이 아니다”라고 말한 바 있다.



트럼프 대통령은 또 이란이 “자신들이 진지하다는 것을 증명하기 위해” 30일 오전부터 대형 유조선 20척의 호르무즈 통과를 허용하기로 했다고 밝혔다. 그는 지난 24일 이란의 “선물”을 받았다고 말한 것에 대해 그 선물은 “대형 유조선 10척 분량의 석유였다”며 “오늘 그들은 또 다른 선물을 줬다. 내일부터 선적을 시작하는, 유조선 20척 분량의 석유”라고 주장했다.



트럼프 대통령은 이날 보도된 파이낸셜타임스(FT) 인터뷰에서도 이란이 최근 파키스탄 선적 유조선의 호르무즈 통과를 허용한 것은 “백악관에 보낸 선물”이라면서 “또 다른 유조선 20척은 이미 출발해 해협 한가운데로 향하고 있다”고 말했다.



트럼프 “솔직히 가장 좋아하는 건 이란 석유 가져오기”



트럼프 대통령은 유조선 통항을 허용한 것이 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이라면서 “그가 나에게 선박을 보내도록 승인해줬다”고 했다. 갈리바프 의장은 미국의 대이란 협상 상대로 거론되는 인물이다.



트럼프 대통령은 협상에 진척이 있다면서도 이란의 석유를 차지하고 싶다고 했다. 그는 “솔직히 말해서 내가 가장 좋아하는 것은 이란의 석유를 가져오는 것이지만 미국 내의 몇몇 멍청한 사람들은 ‘왜 그런 짓을 하느냐’고 말한다”고 했다.



하르그섬에 지상군을 투입할 가능성도 배제하지 않았다. 그는 “하르그섬을 차지할 수도 있고 아닐 수도 있다. 우리에겐 많은 선택지가 있다”면서“우리는 아주 쉽게 점령할 수 있다”고 덧붙였다.



뉴욕타임스는 이날 미 당국자들의 말을 인용해 전날 중동에 도착한 해군·해병대 병력 3500명 외에 육군 레인저, 네이비실 등 특수작전부대원 수백명이 중동에 합류했다고 보도했다. 월스트리트저널은 트럼프 대통령이 이란의 고농축 우라늄을 탈취하기 위한 군사작전을 검토하고 있다고 전했다.



종전 협상 중재 시도는 계속되고 있다. 파키스탄과 이집트, 튀르키예, 사우디아라비아 외교장관은 이슬라마바드에서 회담을 열고 이란의 호르무즈 ‘통행료’ 징수 허용, 호르무즈 통항을 관리하는 컨소시엄 구성 등을 포함한 해협 재개방 방안을 미 백악관에 전달했다.



미·이스라엘과 이란은 공방을 이어갔다. 미·이스라엘은 이란 북서부 타브리즈의 석유화학 시설을 공습했고, 이란은 쿠웨이트의 해수 담수화 시설과 군 관련 기지 등을 공격했다. 이스라엘은 30일 새벽 예멘에서 발사된 무인기 2대를 요격했다고 밝혔다. 예멘 내 친이란 후티 반군의 소행으로 추정된다.



이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 미군이 지상 작전을 벌인다면 “미군은 페르시아만에서 ‘상어 밥’이 될 것”이라고 경고했다.



앞서 이란이 “미 지상군을 불태워버리겠다”는 강경한 성명을 발표하고, 후티 반군의 홍해 봉쇄 가능성이 제기되면서 6월 인도분 브렌트유 선물은 2.54% 상승한 배럴당 107.99달러에 거래됐다.

