민주당 “조작 의심이 점점 진실로…이런 정치검사 퇴출시켜야”

민주당 ‘대북송금 사건 회유 의혹’ 공세 계속…조작 기소 제보센터 운영

더불어민주당은 30일 이재명 대통령이 연루된 쌍방울 대북송금 사건을 “완전히 조작된 사건”이라며 사건을 수사한 박상용 검사의 회유 의혹에 대한 공세를 이어갔다.



정청래 민주당 대표는 국회 의원회관에서 서울 현장 최고위원회의를 열어 “쌍방울 대북송금 사건은 정치검찰에 의해 하나부터 열까지 완전히 조작된 사건이라는 의심이 점점 진실로 확인되고 있다”며 “이런 검사는 다시 대한민국 검사 집단에 존재하지 못하도록 퇴출해야 하지 않겠는가”라고 말했다.



쌍방울 대북송금 사건은 2019년 당시 경기지사였던 이 대통령의 방북 비용 300만달러와 북한 스마트팜 사업비 500만달러를 쌍방울이 대납했다는 의혹이다. 이화영 당시 경기도 평화부지사의 변호인이었던 서민석 변호사가 전날 공개한 2023년 6월19일자 통화 녹취에 따르면 박 검사는 “이재명씨가 완전히 주범이 되고 이 사람(이화영)이 종범(방조범)이 되는 식의 자백이 있어야 공익제보자니 보석으로 나가는 거라든지 추가 영장을 안 한다든지 다 가능해지는 것”이라고 말했다.



국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’를 주도하는 민주당은 검찰이 이 대통령을 노리고 이 전 부지사가 허위 진술하도록 회유했다고 주장한다. 이 전 부지사는 지난해 6월 대법원에서 징역 7년8개월이 확정됐고, 이 대통령 재판은 현직 대통령의 불소추특권 때문에 정지됐다.



민주당은 이날부터 ‘윤석열 정치검찰 조작기소 제보센터’ 운영을 시작했다. 한병도 민주당 원내대표는 최고위에서 “박 검사를 비롯한 조작 수사팀을 증언대에 세우겠다”고 주장했다.



박 검사를 비롯한 당시 검찰 수사팀은 오히려 서 변호사가 감형거래를 요구해 거절했다고 반박하고 있다. 박 검사는 자신의 페이스북에 “회유의 주범은 박 검사가 아니라 서 변호사”라는 천하람 개혁신당 원내대표의 글과 유튜브 <장윤선의 취재편의점>의 2024년 4월29일자 방송 영상을 공유했다. 영상에서 이 전 부지사의 배우자 백정화씨는 “이분(서 변호사)이 계속 ‘이재명이한테 (비용 대납을) 보고했다고만 하면 이화영이는 형량이 줄어들 수 있다’는 얘기를 하더라”고 말했다.



국조특위 위원인 전용기 민주당 원내소통수석부대표는 이날 CBS 라디오에서 청주시장 선거에 출마한 서 변호사가 민주당 공천을 대가로 녹취록을 제공했다는 의혹에 대해 “저희가 (국정조사를 위해) 질의응답하는 과정 중에 이런 내용이 나온 것이기 때문에 오해하지 않으셨으면 좋겠다”고 답했다.

