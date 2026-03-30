옛 용산 청사로 복귀하는 국방부, 이전 비용 219억 책정

당초 요구보다 20억 줄어든 금액 기획처와 예비비 지급 시기 조율 이르면 6~7월 중에 이전 가능성

국방부가 청사 이전 예산으로 219억원을 책정한 후 기획예산처와 지급 시기를 조율하고 있는 것으로 30일 파악됐다. 219억원은 국회에 앞서 요구한 액수보다 20억원 정도 감소한 규모다. 국방부는 이르면 6~7월 중 청사를 이전할 수 있을 것으로 기대하고 있다.



경향신문이 추미애 더불어민주당 의원실로부터 확보한 자료에 따르면, 국방부는 청사 재배치를 위한 예비비로 219억원을 특정하고 기획처와 협의하고 있다.



국방부는 구체적으로 네트워크 구축 등 정보화 작업에 133억원, 국방부 본관 등 건물에 사무실을 재배치하기 위한 공사 비용으로 66억원, 국방부 본관 이전에 따른 기관 및 부대 이사 비용으로 20억원이 소요된다고 판단했다.



앞서 국방부는 지난해 말 대통령실의 청와대 복귀 계획에 따라 청사 이전 예산으로 238억6000만원이 필요하다는 의사를 국회에 밝혔다. 그러나 당시 국유재산 심의 절차가 진행되지 않은 상황 등이 고려돼 국회 예결위원회 심의에 전액이 미반영됐다.



국방부는 요구하는 예산 규모가 감소된 것에 대해 “국방부·합동참모본부 복귀를 통한 내란 극복 메시지 전달이 시급한 점을 고려해 예비비를 요구하되 최소 규모로 협의하고 있다”고 의원실에 밝혔다.



청사 복귀를 위한 제도적 정비는 끝난 상태다. 국방부는 지난 1월30일자로 재정경제부 국유재산정책심의위원회를 통해 윤석열 정부 당시 대통령실이 사용하던 청사(사진)를 도로 사용하는 안건을 승인받았다. 국방부는 지난 9일자로 인계인수 절차를 비롯한 재산정리도 완료했다.



국방부는 청사 이전에 따른 부대 재배치 작업에도 착수했다. 국방부는 윤석열 정부 시절 이전에 청사를 활용하던 사무실 배치를 기준으로 내부 공간을 재구성할 방침이다. 국방부 외 기관과 부대는 각 부대 특성과 운용 계획 등을 종합적으로 고려해 배치 계획을 수립하고 있다.



국방부는 예비비 협의가 차질 없이 이뤄지면 이르면 6~7월 중으로 이전이 가능할 것으로 본다. 국방부는 “조속한 시일 내 재배치를 완료할 수 있도록 미리 자체적으로 (본청사 사무실 및 부대 재배치 계획을) 설계하고, 예비비 확정 즉시 공사에 착수하겠다”고 밝혔다.



국방부가 옛 청사로 복귀하면 현재 국방부가 쓰는 건물은 합동참모본부가 단독으로 사용할 가능성이 높다.



윤석열 정부 당시 대통령실을 청와대에서 용산으로 이전한 여파로 국방부는 2022년 4월부터 대통령실 옆 합동참모본부 청사로 이전했고, 현재까지 국방부와 합동참모본부가 한 건물을 쓰고 있다. 국방부가 옛 청사로 돌아가면 청사 이전에 따라 용산 외 지역으로 분산 배치됐던 국방부 직할부대들도 연쇄적으로 용산에 돌아갈 것으로 예상된다.

