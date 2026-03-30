트럼프 “이란과 합의 안 되면 모든 발전소·유전·하르그섬·담수화 시설까지 완전 파괴”

SNS서 대대적 공격 가능성 시사 “물론 합의 가능성 높아” 단서도

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) “만약 어떤 이유로든 조만간 합의에 이르지 못한다면, 그리고 호르무즈 해협이 즉시 ‘상업용으로 개방’되지 않는다면, 아직 의도적으로 손대지 않았던 그들(이란)의 모든 발전소, 유전, 하르그섬, 그리고 어쩌면 모든 담수화 시설까지 폭파하고 완전히 파괴할 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 “미국은 이란에서의 군사 작전을 종결하기 위해 새롭고 더 합리적인 정권과 진지한 협상을 진행 중”이라면서 이같이 말했다.

트럼프 대통령은 미국이 공격에 나설 경우 “(이란) 옛 정권의 47년에 걸친 ‘공포 통치’ 기간 동안 이란이 학살하고 죽인 수많은 우리 군인들과 다른 이들을 위한 보복이 될 것”이라고 했다.

트럼프 대통령은 “상당한 진전이 있었다”면서 협상을 통한 합의나 호르무즈 해협 통행 재개가 이뤄지지 않는 경우 공격 가능성을 시사했다. 다만 트럼프 대통령은 “물론 합의될 가능성이 높다”고 단서를 달았다.

이에 앞서 트럼프 대통령은 전날 전용기에서 취재진과 대화하며 “이란과 직접적으로나 간접적으로 매우 좋은 회담을 이어가고 있다”며 “꽤 조만간” 합의가 이뤄질 것으로 생각한다고 밝혔다. 그는 이란이 “자신들이 진지하다는 것을 증명하기 위해” 이날 오전부터 대형 유조선 20척의 호르무즈 통과를 허용하기로 했다고 말했다.

트럼프 대통령은 당초 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란의 발전소를 공격하겠다면서 시한을 지난 27일로 설정했다가 이를 다음달 6일로 유예했다.

트럼프 대통령은 전날 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 자신이 새로운 시한으로 제시한 다음달 6일까지 이란이 호르무즈 해협 재개방과 연계된 종전 합의안을 수용하지 않을 경우 에너지 부문에 대한 공격에 나설 수 있다고 재차 경고하면서 “우리는 약 3000개의 목표물이 남아 있다. 우리는 1만3000개의 목표물을 폭격했고, 아직 수천 개가 더 남아 있다”고 말했다.