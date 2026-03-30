제로웨이스트 실천하는 사람들 “비닐 사재기? 쓰레기 안 만들면 되잖아요”

제로웨이스트 실천하는 사람들, 쓰레기봉투 대란에도 평온

고금숙 알맹상점 대표 “코로나 지나고 다회용기 사용 관심 식어”

쓰레기 자체 줄일 필요…전문가들 “석유 기반 구조 되돌아봐야”

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 영향으로 석유화학제품 수급이 불안정해지면서 ‘비닐·플라스틱 대란’ 우려가 커지고 있다. 그런데 이미 일상에서 비닐과 플라스틱 사용 최소화를 실천하던 이들에게는 이런 대란도 ‘남의 일’이다. 30일 세계 제로웨이스트의날을 맞아 버리지 않는 생활을 실천하는 사람들의 이야기를 들었다.



이날 서울 도봉구의 한 제로웨이스트 상점에서 만난 양미란씨(52)는 ‘밀랍 랩’을 고르고 있었다. 면으로 된 천에 꿀벌이 만든 천연 왁스를 입힌 제품으로, 일회용 비닐 랩을 대신할 수 있다.



양씨는 “여러 번 재사용할 수 있고 플라스틱 랩보다 음식의 신선도를 훨씬 오래 유지해준다”며 “일상에서 쓰레기를 줄이는 습관을 들이면 종량제 봉투 비용뿐 아니라 식비도 아낄 수 있다”고 말했다. 이어 “봉투는 사재기해도 다 쓰면 끝이지만, 쓰레기를 줄이는 습관은 계속 남는다”며 “비닐봉지가 귀해진다고 해도 크게 불안하지 않다”고 했다.



서울 마포구 망원동의 제로웨이스트 상점 ‘알맹상점’은 ‘껍데기는 가고 알맹이만 남아라’는 말에서 가게 이름을 따왔다. 지난 29일 찾은 이 상점에는 과탄산소다·베이킹소다·구연산 같은 생활용품이 큰 통에 담겨 있었고, 손님들은 각자 가져온 용기에 필요한 만큼 덜어 담았다. 계산대 앞에는 비닐봉지 대신 다회용기를 든 사람들이 줄을 섰다.



여행을 앞두고 들렀다는 심모씨(27)는 샴푸와 보디워시, 컨디셔너를 소량씩 나눠 담았다. 이곳에는 제품을 g(그램) 단위로 판매해 불필요한 구매를 막는다. 핸드워시는 g당 10원, 샴푸는 10~30원, 비건 수분크림은 100원대에 판매된다. 심씨는 “석유화학제품 수급이 어려워지면 다 함께 덜 쓰는 방향으로 가야 하는데, 오히려 사재기를 하려 해서 답답하다”며 “이미 매년 수십억t의 폐기물이 버려지고, 그중에서도 플라스틱은 분해에만 수백년이 걸린다”고 말했다.



서울 강동구에서 온 김수민씨(32)는 집에서 챙겨온 통에 시리얼과 주스, 팝콘, 섬유유연제를 각각 담았다. 과탄산소다 세탁비누는 신문지로 포장했다. 김씨는 “가격도 더 저렴하고, 불필요한 쓰레기를 줄이는 생활이 훨씬 효율적이고 지속 가능하다고 느낀다”고 했다.



다만 제로웨이스트에 대한 관심은 예전보다 다소 식은 분위기다. 코로나19 유행 이전에는 일회용품 규제가 강화되며 관련 소비가 줄었지만, 이후 위생과 편의 중심의 소비 패턴이 다시 자리 잡았다.



고금숙 알맹상점 대표는 “코로나가 끝난 뒤 다시 이전으로 돌아간 느낌”이라며 “당시에는 ‘나만이라도 바뀌어야 한다’는 분위기가 있었는데, 요즘엔 관련 매장들도 많이 문을 닫았다”고 말했다.



고 대표는 종량제 봉투 사재기 현상에 대해 “일종의 ‘웃픈 풍경’”이라고 했다. 그는 “정작 중요한 건 종량제 봉투가 아니라 쓰레기 자체를 줄이는 것인데, 그 고민은 부족하다”며 “석유 기반 플라스틱을 어떻게 대체하고, 다회용품으로 전환할지에 대한 선택은 여전히 미뤄지고 있다”고 했다.



전문가들은 이번 ‘플라스틱 대란’ 우려가 단순한 수급 문제를 넘어 구조적 한계를 드러낸다고 평가했다. 홍수열 자원순환사회경제연구소 소장은 “이번 사태는 석유 기반 플라스틱 공급망이 얼마나 취약한지를 보여준다”며 “결국 고갈 자원인 석유에 의존하는 구조 자체를 돌아봐야 한다”고 말했다. 이어 “에너지 분야에서 에너지 믹스를 논의하듯, 자원 역시 다양한 대안을 섞는 ‘리소스 믹스(자원 조합)’ 관점이 필요하다”고 했다.

