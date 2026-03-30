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본문 요약

지난 1월 40도에 가까운 고열에도 일을 계속하다 숨진 경기 부천의 20대 유치원 교사 A씨가 의식불명에 빠지기 전 지인들에게 보낸 메시지가 공개됐다.

고인은 원장에게 "몸 관리 좀 더 신경 썼어야 했는데 죄송하다. 내일 마스크 쓰고 출근하겠다"는 메시지를 보냈고, 원장은 "네 ㅠㅠ"라고만 답했다.

이튿날 A씨 부모는 출근을 말렸지만 고인은 "나오지 말라고 안 하는데 어떻게 출근을 안 하겠느냐"며 출근했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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39.8도 고열 출근·과로 유치원 교사… “너무 아파 눈물 나” 사망 전 메시지

입력 2026.03.30 20:53

  • 김원진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 1월 40도에 가까운 고열에도 일을 계속하다 숨진 경기 부천의 20대 유치원 교사 A씨가 의식불명에 빠지기 전 지인들에게 보낸 메시지가 공개됐다.

전국교직원노동조합(전교조)이 30일 청와대 앞에서 기자회견을 열고 공개한 A씨의 카카오톡 메시지를 보면 고인은 “너무 아파서 눈물 나. 집 가려고” “컨디션 너무 안 좋아. 오늘이 출근 중 가장 안 좋아” 등의 내용을 보냈다.

전교조 조사 결과 고인은 지난 1월19~24일 발표회 리허설 준비를 위해 고강도의 육체노동을 이어간 것으로 파악됐다. 신입생 오리엔테이션 준비까지 맡으면서 토요일인 24일에도 출근했고, 고열을 동반한 독감 증세가 시작됐다.

일요일인 25일 쉬고 26일 출근한 그는 퇴근 후 병원을 찾았으나 진료 시간이 끝나 치료받지 못했다. 다음날 저녁에야 병원에 간 그는 B형 독감 확진 판정을 받았다. 체온은 38.3도까지 올랐다. 고인은 원장에게 “몸 관리 좀 더 신경 썼어야 했는데 죄송하다. 내일 마스크 쓰고 출근하겠다”는 메시지를 보냈고, 원장은 “네 ㅠㅠ”라고만 답했다. 이튿날 A씨 부모는 출근을 말렸지만 고인은 “나오지 말라고 안 하는데 어떻게 출근을 안 하겠느냐”며 출근했다.

고인은 30일 체온이 39.8도까지 치솟아 낮 12시30분쯤 조퇴 의사를 밝혔다. 인수인계를 이유로 오후 2시가 다 돼서야 조퇴한 뒤 병원을 찾았다. 고인은 다음날 새벽 응급실로 이송됐고, 의식불명에 빠져 2주간 중환자실에서 치료받았으나 지난달 14일 결국 숨졌다.

고인의 아버지는 “딸은 40도에 육박하는 열이 나고 목에서 피가 나는 지경에야 조퇴를 할 수 있었다”며 “병가도 제대로 내지 못하는 유치원 교사들의 현실은 너무나 가혹하다”고 말했다. 전교조는 “법정 감염병 발병 시 교사의 병가 사용 승인을 의무화하고 실효성 있는 대체 인력 체계를 구축해야 한다”면서 “사립유치원의 공적 책무성을 강화하고 죽음을 조작한 관련자를 처벌하라”고 촉구했다.

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