안전공업 희생자 발인…남은 건 “철저한 조사·처벌”

안전공업 희생자 장례 마무리

고 오상열씨, 유족 오열 속 영면

“힘들어 올해까지만이라 했는데”

화재 참사 원인 규명·조치 요구

“공장 안에 기름 가득” 진술 확보

“어떡해 어떡해. 못 가요 못 가.”



대전 안전공업 화재 참사 희생자 오상열씨(64)의 아내는 운구차에 실리는 남편의 관을 보며 주저앉아 오열했다. 30일 오전 대전 서구 건양대병원 장례식장에서 오씨의 발인식이 엄수됐다. 안전공업 화재로 숨진 희생자 14명 중 마지막 발인이었다.



오씨는 1983년 안전공업에 입사해 43년간 근무했다. 안전공업은 그의 처음이자 마지막 직장이었다. 빈소에는 2022년 12월 정년을 기념해 회사가 준 감사패가 놓여 있었다. 금형 기술자인 오씨는 회사 요청으로 정년이 지난 후에도 일을 그만둘 수 없었다. 기술 있는 젊은 사람들이 부족해 그냥 회사를 떠날 수 없는 입장이었다고 한다.



오씨는 아내에게 입버릇처럼 “일이 너무 힘들어 올해까지만 해야겠다”고 말하곤 했다. 안전공업 공장에서 불이 난 지난 20일에도 오씨는 아내가 해준 아침밥을 먹고 새벽같이 충북 영동에 있는 집을 나서서 출근했다. 그게 오씨의 마지막 모습이 될 거라곤 아무도 생각지 못했다. 세종에 살던 오씨 부부는 전원생활을 하고 싶어 5년 전 이사를 했다. 오씨는 매일 차를 타고 왕복 두 시간씩 걸려 출퇴근을 했다.



오씨 부부는 올해 초등학교 1학년이 된 외손녀도 집에서 돌보고 있다. 퇴근해 손녀와 놀아주는 것이 오씨의 낙이었다고 한다. 야근하는 날이면 아내에게 전화해 “○○이는 자냐”며 손녀의 안부를 묻곤 했다. 오씨 아내는 “손녀에게 할아버지는 아빠 같기도 한 존재였다”며 “할아버지가 아침에 출근하면 저녁에 퇴근하는 줄로만 알고 있는데…”라고 했다.



참사 발생 열흘 만인 이날 오씨의 장례를 끝으로 희생자 장례절차가 모두 마무리됐다. 희생자 유가족은 철저한 진상 규명과 책임자 처벌을 요구하고 있다. 유가족 대표 송영록씨는 “진상조사에 시간이 걸릴 것으로 보이지만 철저한 조사를 통해 원인이 명확히 규명되길 바란다”며 “회사 측도 조사에 성실히 임하고 그에 따른 책임이 있다면 정확히 책임 소재를 가려서 처벌이 됐으면 좋겠다”고 말했다.



송씨는 “가족분들 얘기를 들어보면 (공장에서) 중간중간 화재가 계속 있었고 자체 진화를 했었기 때문에 이번에도 자체 진화할 수 있는 정도의 화재라 생각해서 대피가 더 늦어졌을 수 있었겠다는 생각이 든다”며 “그런 부분에 대한 안전교육이 어떻게 진행됐는지 확인된 것이 없고, 회사 측에서 소방시설 등을 조금 더 신경 써서 개선했더라면 이런 대형 참사까지는 일어나지 않았을 것”이라고 말했다.



노동당국은 손주환 대표 등 안전공업 관계자들을 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 혐의로 입건해 조사 중이다. 경찰도 손 대표 등 회사 경영진 6명을 출국금지 조치하고, 책임 소재에 따라 이들을 업무상과실치사상 등의 혐의로 입건하는 방안을 검토하고 있다. 대전경찰청 수사전담팀은 부상자 등에 대한 조사를 통해 “소방훈련이 서류상으로만 이뤄졌고, 공장 안에 기름이 가득해 바닥이 미끄러울 정도였다”는 등 추가 진술도 확보했다. 목격자 진술에서 최초 발화 지점으로 지목된 공장 1층 생산라인은 붕괴 정도가 심해 현장 감식을 진행하려면 철거가 필요한 상황인 것으로 전해졌다.

