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본문 요약

전북 정읍시 옹동면의 유일한 금융·우편 창구인 옹동별정우체국 폐국 문제가 정치권 개입으로 일단 '속도 조절'에 들어갔다.

주민들은 대체 창구 설치에 드는 시간과 비용을 고려하면 현 별정우체국 체제를 유지하는 것이 훨씬 합리적이라고 주장한다.

옹동우체국은 정읍 관내 예금 실적 1위, 보험 실적 2위를 기록할 만큼 우량 점포라서 존치 이유가 충분하다는 것이다.

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정읍 옹동우체국, ‘즉각 폐국’은 면했다

입력 2026.03.30 21:02

수정 2026.03.30 21:03

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우정당국 “6월까지 대체망 마련”

“완전 존치” 주민 요구와 ‘평행선’

전북 정읍시 옹동면의 유일한 금융·우편 창구인 옹동별정우체국 폐국 문제(경향신문 3월26일자 12면 보도)가 정치권 개입으로 일단 ‘속도 조절’에 들어갔다.

30일 윤준병 더불어민주당 의원은 “지난 28일 전북지방우정청장과 긴급 협의를 하고 31일로 예정됐던 폐국 심사위원회를 잠정 유예하기로 했다”고 밝혔다. 이 자리에서 우정당국은 오는 6월까지 ‘우편취급국’이나 ‘정읍우체국 출장소’ 등 대체 시설을 구축하겠다는 입장을 전했다. 애초 운영자 사망과 승계 포기를 이유로 즉각적인 폐국 절차를 밟으려 했으나 지역 여론이 급격히 악화하면서 한발 물러선 것이다.

‘완전한 존치’를 요구하는 주민들과 ‘기능 축소’를 전제로 한 대체 창구 마련에 방점을 찍은 우정당국의 입장은 여전히 평행선을 달리고 있다. 주민들은 대체 창구 설치에 드는 시간과 비용을 고려하면 현 별정우체국 체제를 유지하는 것이 훨씬 합리적이라고 주장한다. 옹동우체국은 정읍 관내 예금 실적 1위, 보험 실적 2위를 기록할 만큼 우량 점포라서 존치 이유가 충분하다는 것이다.

별정우체국법은 운영자 사망 등으로 승계가 이뤄지지 않으면 지정 취소를 규정하면서도 지역의 보편적 서비스 유지를 위해 국가가 다시 지정 공고를 내 운영자를 모집할 수 있도록 하고 있다.

윤 의원은 “단순 우편 기능을 넘어 주민들이 체감할 수 있는 실질적 대체망이 구축되도록 끝까지 점검하겠다”고 밝혔다.

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