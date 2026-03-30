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본문 요약

돈을 받고 남의 집에 테러를 저지르는 '보복 대행' 범죄가 잇따르고 있다.

지난 28일에는 협박, 주거침입 등 혐의로 30대 남성 정모씨가 구속되기도 했다.

정씨는 텔레그램을 통해 보복 테러를 해주겠다며 불특정 다수로부터 의뢰받은 후 지난 1월 경기 시흥의 한 아파트 현관에 인분을 뿌리고 래커칠과 욕설 낙서를 한 혐의를 받는다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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텔레그램 타고 ‘보복 대행’ 범죄 확산

입력 2026.03.30 21:03

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

의왕 ‘인분·래커칠 테러’ 주범 구속

돈을 받고 남의 집에 테러를 저지르는 ‘보복 대행’ 범죄가 잇따르고 있다.

경기 의왕경찰서는 재물손괴, 주거침입, 명예훼손 혐의로 30대 A씨를 구속했다고 밝혔다. 경찰은 공범 2명에 대해서도 구속영장을 신청했으나 이 중 한 명은 검찰에서 불청구됐고, 다른 한 명은 법원에서 기각됐다.

이들은 지난 25일 오전 1시22분쯤 의왕시 내손동 아파트 4층에서 피해자의 집 현관문에 인분을 뿌리고 래커칠을 한 혐의를 받고 있다. 또 피해자를 향한 명예훼손성 내용이 담긴 유인물 수십장을 곳곳에 뿌린 혐의도 있다. 신고를 받고 출동한 경찰은 지난 28일 인천 송도의 주거지 등에서 A씨 등을 검거했다.

A씨는 경찰 조사에서 “돈이 필요한 상황에서 SNS에서 ‘급전이 필요하신 분’이라는 광고를 보고 연락을 했다”며 “이후 텔레그램을 통해 상선의 지시에 따라 범행한 것”이라고 진술했다.

그는 텔레그램을 통해 불상의 상선의 연락을 받아 지인 2명과 함께 범행한 것으로 확인됐다.

지난 28일에는 협박, 주거침입 등 혐의로 30대 남성 정모씨가 구속되기도 했다. 정씨는 텔레그램을 통해 보복 테러를 해주겠다며 불특정 다수로부터 의뢰받은 후 지난 1월 경기 시흥의 한 아파트 현관에 인분을 뿌리고 래커칠과 욕설 낙서를 한 혐의를 받는다.

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