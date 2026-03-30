20m 통신탑 오른 택시노동자 “택시발전법 졸속 개정 멈춰라”

주 40시간 예외 인정 등에 ‘반발’ 국토위원장 사무실 앞 고공농성

국회에서 추진 중인 ‘택시발전법’ 개정안을 놓고 택시노동자들의 반발이 거세지고 있다.



30일 민주노총 공공운수노조 택시지부에 따르면 고영기 전북지회 대림교통분회장이 지난 29일 오전부터 인천시내 한 20m 높이의 통신탑에서 이틀째 고공농성을 벌이고 있다.



고씨가 올라간 통신탑은 국회 국토교통위원장인 맹성규 더불어민주당 의원의 지역사무실 바로 앞에 자리 잡고 있다. 고씨는 택시발전법의 졸속 개정 반대 및 원안 시행을 주장하고 있다.



2019년 제정된 ‘택시운송사업의 발전에 관한 법률’(택시발전법)은 택시 사업주들이 소정근로시간을 축소해 최저임금을 회피하는 것을 막고, 택시노동자의 완전 월급제를 실현하기 위해 만들어졌다. 당초 2024년 8월28일 도입하려 했으나 2년 연기돼 오는 8월부터 전국에서 시행될 예정이었다.



여야는 최근 합의를 통해 이 법의 시행을 2년 추가 유예하기로 했다. 주 40시간 소정근로시간제 적용에서 일부 예외를 인정하는 내용도 합의했다.



이에 대해 노동계의 반발이 확산되는 중이다. 공공운수노조 관계자는 “택시노동자의 고공농성은 한 개인의 외침이 아닌 벼랑 끝에 내몰린 택시노동자 전체의 절박한 호소”라며 “국회는 택시발전법 개악 시도를 즉각 중단하고 법을 원안대로 시행해야 한다”고 말했다.



고씨는 “택시노동자의 생존권을 후퇴시키는 어떠한 시도도 결코 받아들일 수 없다”며 “목숨을 담보로 통신탑에 올라온 만큼, 택시발전법 개정안을 폐기하지 않으면 땅을 밟지 않을 것”이라고 말했다.

