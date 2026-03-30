교수님, ‘연구실 갑질’도 산재입니다

전남대 대학원생 자살, 산재 인정 과도한 업무에 심부름까지 처리 경찰, ‘갑질’ 교수 2인 검찰 송치

교수들의 갑질에 스스로 목숨을 끊은 대학원생(경향신문 2025년 7월17일자 10면 보도)이 근로복지공단으로부터 산업재해를 인정받았다. 유가족들은 자살과 업무 연관성을 인정한 이번 결정이 학생연구원들의 처우 개선으로 이어지길 바라고 있다.



30일 경향신문 취재를 종합하면 근로복지공단은 지난달 26일 전남대 대학원 재학 중 숨진 A씨(당시 25세) 유족의 산재 신청을 승인했다.



A씨는 2024년 9월부터 전남대 공대에서 연구조교로 일하다 지난해 7월 교내에서 스스로 목숨을 끊었다. A씨는 사망 직전 지도교수와 연구교수의 갑질을 토로하는 내용의 유서 형식 메모를 남겼다. A씨가 숨진 이후 유가족은 근로복지공단에 산재를 신청했다. 유가족들은 A씨가 사망에 이르게 된 배경에 위계관계에 있는 두 교수의 부당한 업무 지시 등이 있었다고 주장했다. 과도한 업무와 부당한 지시로 인해 A씨가 무기력감과 우울감, 공황장애에 시달리다 자살에 이르게 됐다는 것이다.



실제 사망 이후 진행된 전남대 진상조사위원회 조사에서 A씨가 교수들로부터 과중한 업무 요구와 부당한 지시를 받은 것으로 드러났다. A씨는 사망 전 연간 5개의 연구과제에 참여했는데, 이는 전남대 대학원생들의 평균 담당 과제보다 2배 많은 양이었다.



두 교수는 A씨에게 ‘식사 포장’ 등 수십 차례에 걸쳐 개인적인 심부름을 시켰다. 자신이 대표로 있는 회사의 업무를 A씨에게 처리하도록 지시하기도 했다. 휴일이나 밤늦은 시간에 SNS로 업무를 지시하는 경우도 각각 100차례가 넘었고, “즉각 응답하라”고 요구를 하기도 했다.



수사에 나선 경찰도 두 교수가 A씨에게 직무에서 벗어난 업무를 지시하고 인건비 등을 빼돌린 혐의를 확인해 이들을 검찰에 송치했다. 경찰 조사 결과 이들 교수는 A씨에게 지급했던 연구비 중 일부를 돌려받아 회의비나 학회비 등으로 사용하기도 했다.



A씨 유가족은 “이번 결정으로 연구실 내 위계질서를 이유로 젊은 연구자들을 죽음의 문턱까지 내모는 구조가 사라지기를 바란다”고 말했다.

