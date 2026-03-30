시진핑, 친중 대만 제1야당 대표 초청···‘양안 문제’ 미국 개입 차단 메시지

국민당 주석 10년 만에 방중 예정

시진핑 중국 국가주석(사진)이 친중 성향의 대만 제1야당 대표를 초청했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞두고 대만 문제는 중국의 내정이라는 메시지를 보내는 것으로 풀이된다.



30일 신화통신에 따르면 쑹타오 중국 국무원 대만사무판공실 주임은 이날 “중국공산당 중앙위원회와 시진핑 총서기는 정리원 주석이 이끄는 국민당 방문단이 4월7일부터 12일까지 장쑤, 상하이, 베이징을 방문·참관하는 것을 환영하고 초청했다”고 밝혔다.



쑹 주임은 이번 초청 배경으로 “정 주석은 취임 이후 여러 차례 대륙 방문 의사를 표명해왔다”며 이번 방문은 “국민당·공산당 관계와 양안(중국·대만) 관계의 평화적 발전을 추진”하기 위한 것이라고 설명했다.



국민당도 화답했다. 정 주석은 “초청을 기쁘게 받아들인다”면서 “양당의 공동 노력으로 양안 관계의 평화 발전 추동과 교류·협력 촉진, 대만해협 평화 도모, 민생 증진을 기대한다”고 말했다.



정 주석은 이달 초 시사주간지 이코노미스트 인터뷰에서 양안의 지속적인 평화 체제를 구축하기 위해 올해 상반기 중국 본토를 방문해 시 주석을 만날 계획이라고 밝힌 바 있다.



국민당 주석의 중국 방문은 2016년 홍슈주 당시 주석이 베이징과 난징을 찾아 시 주석과 회담한 이후 처음이다. 중국공산당과 국민당은 지난달 베이징에서 국공포럼을 열고 10년 만에 공식 교류를 재개하기도 했다. 시 주석이 최근 만난 대만 정치인은 2024년 베이징을 방문한 마잉주 전 총통이다.



중국의 이번 발표는 미 의회 상원 대표단이 대만을 방문해 독립 성향 집권 민진당의 라이칭더 총통을 만난 날 이뤄졌다. 미 상원의원들이 대만에 특별국방예산의 조속한 처리를 요구하는 등 대만 지지를 표시하자 중국이 이 발표로 찬물을 끼얹은 격이라는 해석이 나온다.



정 주석의 중국 방문은 오는 5월14~15일 트럼프 대통령의 방중을 앞두고 이뤄진다. 중국의 이번 초청을 두고 국민당과의 교류를 통해 중국의 대만 침공 가능성에 대한 국제사회의 우려를 불식하는 동시에 대만 문제에 대한 미국의 개입을 차단하려는 포석이라는 해석이 나온다.

