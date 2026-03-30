“이란 정권 충성파, 인센티브로 결속”

WSJ, 집권체제 유지 배경 보도 혁명수비대·시아파 성직자 등 우대 환율·저금리 대출 등 수혜

이란 정권이 이슬람혁명수비대 등 충성파에 경제적 이권을 제공하는 방식으로 체제를 유지하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.



미국은 이란이 내부에서부터 붕괴하길 기대했지만 정권이 오랜 세월 구축한 인센티브 시스템이 시아파 성직자와 준군사조직, 기업인 등을 결속하고 있다는 것이다.



WSJ는 29일(현지시간) 이란 정권이 이념으로만 유지되는 게 아니라면서, 혁명수비대원과 혁명수비대 산하 바시즈 민병대원 등 충성파들에게 바우처, 대학 입학 우선권, 우대 환율 적용, 저금리 대출과 같은 금전적 보상 등을 주며 정권을 지켜왔다고 전했다.



최소 12만5000명의 병력을 보유한 혁명수비대는 엘리트 군사조직인 동시에 석유·가스·건설·통신 등 주요 분야를 독점한 일종의 ‘준국영기업’으로, 이란 경제 전반에 영향을 미치고 있다. 혁명수비대가 통제하는 기업들은 10년 전 서방 국가들의 제재로 이란에서 다국적 기업들이 철수한 후 댐, 고속도로 등 공공사업 계약을 독식하며 성장해왔다.



미 싱크탱크 근동정책연구소에 따르면 혁명수비대 산하 최대 기업인 ‘하탐 알안비야’의 계약 규모는 이란 국내총생산의 약 14%에 해당하는 500억달러(약 76조원) 수준으로 추산된다.



성직자들도 정권에 충성하고 경제적 보상을 받았다. 네덜란드 클링엔달 국제관계연구소의 지난해 12월 보고서에 따르면 혁명수비대와 긴밀한 관계를 맺고 있는 보수 성직자들은 대규모 종교재단 ‘보냐드’를 운영하면서, 혁명수비대 산하 기업과 함께 국가 경제의 50% 이상을 장악하고 있는 것으로 알려졌다.



이란 법률에 따라 보냐드와 혁명수비대 산하 기업은 면세 혜택을 받는다. 또한 이들과 바시즈 민병대에 가입한 상인들은 우대 환율로 외화를 매입해 물품을 수입할 수 있고, 국가 사업 계약에서 우선권을 부여받는다.



혁명수비대·바시즈의 젊은이들은 명문 대학에 우선 입학할 기회를 얻으며 이후 정부 고위직이나 국영기업에서 고액 연봉 직책을 얻을 가능성도 큰 것으로 알려졌다.



하탐 알안비야의 자회사에서 근무했던 한 석유 엔지니어는 바시즈 소속이었던 동료들이 더 빠르게 승진했으며 회사에서 차량과 주택 등 특혜를 받았다고 말했다.



전문가들은 정부가 주는 경제적 혜택으로 충성파가 결속했기 때문에 내부에서 분열이 일어날 가능성은 작을 것이라고 봤다. 알리 바에즈 국제위기그룹 이란 전문가는 “수백만명이 충성의 대가로 혜택을 받고 있고 그들은 이 혜택을 잃으려 하지 않는다”며 “이 같은 시스템 때문에 이들이 정권에 등 돌리도록 설득하기는 매우 어려울 것”이라고 WSJ에 말했다.

