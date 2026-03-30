ETF로 자금 밀물…자산운용사, 작년 당기순이익 3조원 돌파

전년보다 66% 급증 ‘사상 최고치’ 작년 말 운용자산 2000조원 육박

지난해 자산운용회사의 당기순이익이 3조원을 넘어서며 역대 최고치를 기록했다. 국내 증시 활황으로 상장지수펀드(ETF) 투자가 늘어난 데 따른 것이다.



금융감독원이 30일 발표한 ‘2025년 자산운용회사 영업실적(잠정)’을 보면, 지난해 자산운용사의 당기순이익은 3조132억원으로 전년보다 66.5%(1조2033억원) 급증했다.



ETF를 중심으로 운용자산이 대폭 늘면서 최대 실적으로 이어졌다.



지난해 말 자산운용사의 운용자산(펀드수탁액 및 투자일임계약액)은 1937조3000억원으로 1년 전보다 17%(280조9000억원) 불었다. ETF는 순자산가치(NAV) 기준 297조1000억원으로 같은 기간 71.1%(123조5000억원) 급증했다.



이에 따른 영업이익은 3조202억원으로 2024년과 비교해 81.1%(1조3526억원) 늘었다. 특히 순수수료 수익이 5조4989억원으로 같은 기간 24.7%(1조898억원) 증가했다. 고유재산을 운용해 얻는 증권투자손익도 8519억원으로 228.2%(5924억원) 불었다.



영업비용은 성과급 증가 등으로 판관비가 늘면서 전년보다 9.1%(3544억원) 오른 4조2381억원을 기록했다. 전체 자산운용사 507곳 중 67.7%(343곳)가 흑자를 냈다.

