LG이노텍, 미국 자율주행 SW 품는다

어플라이드 인튜이션과 협력…카메라·라이다·레이더 ‘풀세트’ 구현

LG이노텍은 30일 미국 자율주행 소프트웨어(SW) 업체 ‘어플라이드 인튜이션(Applied Intuition)’과 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다.



어플라이드 인튜이션은 자율주행 SW와 시뮬레이션 툴을 가진 업체로, 글로벌 상위 20개 완성차 업체 중 18곳을 고객사로 확보하고 있다고 LG이노텍은 설명했다. LG이노텍은 앞으로 자율주행 센싱 모듈을 어플라이드 인튜이션의 테스트 차량에 장착할 예정이다.



이를 통해 지역별 도로 인프라, 교통 흐름, 기후 조건 관련 정보를 포함하는 방대한 양의 자율주행 실측 데이터를 확보해 센싱 모듈의 기술적 완성도를 높인다는 게 LG이노텍의 목표다.



LG이노텍은 또한 자체 개발한 ‘가상 센서’(Virtual Sensor)를 어플라이드 인튜이션의 시뮬레이션 툴에 적용해, 카메라·라이다·레이더를 아우르는 센서 ‘풀세트’를 구현할 예정이다. 가상 센서를 통해 완성차 업체는 실제 주행과 유사한 수준의 데이터를 얻을 수 있다.



특히 두 회사는 자율주행은 물론 드론, 로봇 등 신사업 분야에서도 협력을 추진해나가기로 했다. 문혁수 LG이노텍 사장은 “어플라이드 인튜이션과의 협력을 통해 자율주행의 새로운 기준이 될 탁월한 솔루션을 고객에게 제공할 것”이라며 모빌리티·로봇 센싱 분야에서 피지컬 AI 시대를 주도하겠다고 밝혔다.

