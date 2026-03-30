저신용자 ‘미소금융’…청년이면 500만원까지 믿고 대출

청년 창업 대출한도 3000만원으로

신용이 낮은 청년에게도 최대 500만원까지 빌려주는 ‘미소금융’ 대출상품이 31일 출시된다. 청년 자영업자 대상 미소금융 대출한도도 최대 3000만원까지 늘어난다.



금융위원회와 서민금융진흥원은 청년 미래이음 대출 등 미소금융 대출상품이 기업·은행재단 등 전국 163개 미소금융 지점에서 출시된다고 30일 밝혔다. 미소금융은 제도권 금융 이용이 어려운 저신용·저소득자, 영세사업자에게 담보나 보증 없이 창업·운영자금 등을 낮은 금리로 빌려주는 상품이다.



이 중 청년 미래이음 대출은 금융거래 이력이 부족해 신용점수가 낮은 청년을 지원하는 대출상품이다. 신용점수 하위 20% 또는 차상위계층 이하 미취업·취업 초기 청년이 대상이다.



연 4.5% 금리에 대출한도는 최대 500만원, 대출기간은 거치 최대 6년, 상환 최대 5년으로 공급된다.



기존 청년 대상 정책금융상품으로 ‘햇살론유스’가 있으나 거래 이력이 부족한 청년들은 신용평점이 낮아 거절되는 경우가 있었다.



미래이음 대출은 취업, 자격증 취득, 초기 정착자금 등 자금 용도와 상환 의지에 중점을 두고 심사한다. 햇살론유스와 중복 이용도 가능하다.



또 ‘금융취약계층 생계자금 대출’도 새로 만들어졌다. 정책서민금융 대출을 성실히 상환한 차주와 취약계층을 대상으로 연 4.5% 금리로 최대 500만원의 생계자금을 최대 6년간(거치 1년, 상환 5년) 빌려준다. 정책서민금융 대출을 열심히 갚았음에도 제도권 금융에 안착하지 못해 불법사금융 시장에 재진입하는 사례가 발생하는 등 자생력 확보에 한계가 있다는 지적에 따라 나온 것이다.



‘청년 미소금융 운영자금’ 대출은 확대된다. 34세 이하 자영업자의 경우 대출한도가 2000만원에서 최대 3000만원으로 늘어나고, 거치기간도 6개월에서 2년으로 대폭 연장된다. 금리는 연 4.5%다. 우리·신한금융지주는 이를 위해 미소금융재단에 1000억원씩 추가로 출연한다고 밝혔다.



해당 대출상품들은 서민금융진흥원 홈페이지(www.kinfa.or.kr) 또는 ‘서민금융 잇다’ 애플리케이션(앱)을 통해 상담 예약을 하거나, 온라인 이용이 어려운 경우 서민금융 콜센터(국번 없이 1397)로 문의가 가능하며 이를 통해 인근 미소금융 지점을 안내받을 수 있다.



금융위는 향후 지자체 협의를 거쳐 ‘지방거주 청년 자영업자 이자지원 확대 사업’을 올해 2분기 중 추가 시행할 계획이다.

