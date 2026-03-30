한국종교인평화회의 대표회장, 박인준 천도교 교령 추대

한국종교인평화회의(KCRP) 대표회장으로 박인준 천도교 교령(사진)이 추대됐다.



KCRP는 30일 공동대표단 회의를 열고 이같이 결정했다.



박 대표회장은 “7대 종단과 협력해 최선의 성과를 거둘 수 있게 하겠다. 남북의 종교 간 교류를 적극적으로 추진해 남북 간의 대립을 완화하는 데 앞장서겠다”고 말했다고 연합뉴스가 전했다.