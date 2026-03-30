한국장학재단 이사장 박창달

한국장학재단은 박창달 전 국회의원(사진)이 제7대 이사장으로 취임했다고 30일 알렸다.



재단은 “공개모집과 심사, 교육부 장관 제청을 거쳐 대통령이 임명했다”고 전했다. 박 이사장은 제15~17대 한나라당 의원, 한국자유총연맹 총재 등을 지냈다.