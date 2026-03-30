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“외로운 어르신들에 따뜻한 밥 한 끼… 제가 받은 만큼 다시 돌려드려야죠”

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본문 요약

서울 중구에서 '진달래 시래기'라는 식당을 10년째 운영 중인 윤남순씨는 노숙인들에게 '따뜻한 한 끼'를 대접하는 도시락 봉사 등을 오랜 기간 실천해왔다.

그가 운영하는 식당은 30일 우리금융과 사회복지공동모금회, 소상공인연합회가 '우리동네 선한가게' 올해 1호점으로 선정해 새 단장을 마쳤다.

우리동네 선한가게는 우리금융그룹 등이 함께 지역사회에서 나눔을 실천하는 소상공인의 가게 인테리어 등을 지원하는 사업이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“외로운 어르신들에 따뜻한 밥 한 끼… 제가 받은 만큼 다시 돌려드려야죠”

입력 2026.03.30 21:23

우리금융 선정 2026 ‘우리동네 선한가게’ 1호 윤남순씨

윤남순씨가 최근 ‘우리동네 선한가게’로 선정돼 새로 단장한 가게 앞에서 포즈를 취하고 있다.

윤남순씨가 최근 ‘우리동네 선한가게’로 선정돼 새로 단장한 가게 앞에서 포즈를 취하고 있다.

“손님을 더 받는 것보다 선한 영향력을 어떻게 이어갈지 고민하겠습니다.”

서울 중구에서 ‘진달래 시래기’라는 식당을 10년째 운영 중인 윤남순씨(67)는 노숙인들에게 ‘따뜻한 한 끼’를 대접하는 도시락 봉사 등을 오랜 기간 실천해왔다.

코로나19로 온 국민이 고통받던 시절에도 도시락을 만들어 호텔에 격리된 시민들의 끼니를 챙기기도 했다.

그가 운영하는 식당은 30일 우리금융과 사회복지공동모금회, 소상공인연합회가 ‘우리동네 선한가게’ 올해 1호점으로 선정해 새 단장을 마쳤다.

우리동네 선한가게는 우리금융그룹 등이 함께 지역사회에서 나눔을 실천하는 소상공인의 가게 인테리어 등을 지원하는 사업이다. 2023년부터 올해로 4년째다. 29.7㎡(9평) 남짓한 윤씨의 가게도 묵은때를 벗고 쾌적한 공간으로 재탄생했다.

이날 가게 앞에서 만난 윤씨는 “하나라도 소홀히 하면 안 되겠다는 마음에 책임감이 100배 무거워졌다”며 “이제 받은 만큼 다시 돌려줘야 한다고 생각한다”고 말했다. 그는 “저도 곧 70대가 되는데 외로움을 느끼는 어르신들에게 밥 한 끼를 대접하고 말벗이 되어드리는 봉사를 이어가겠다”고 다짐했다.

우리금융 관계자는 “300여개의 우리동네 선한가게는 전국 구석구석에서 사회공헌을 함께하는 동반자”라며 “어려운 경제 상황 속에서도 꾸준히 좋은 일을 하는 사장님들이 웃을 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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