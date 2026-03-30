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에메랄드 밸리·작살 낚시…노는 물이 다른 괌

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본문 요약

아름다운 바다가 기다리는 휴양지, 괌의 진짜 매력을 알고 싶다면 남부로 가야 한다.

첫 번째 코스 에메랄드 밸리는 말 그대로 에메랄드빛의 투명한 물이 장관인 곳이다.

파도가 거의 없고 물이 맑아서 현지인들도 즐겨 찾는 명소라고 한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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에메랄드 밸리·작살 낚시…노는 물이 다른 괌

입력 2026.03.30 21:27

수정 2026.03.30 21:28

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  • 신주영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

EBS1 ‘세계테마기행’

아름다운 바다가 기다리는 휴양지, 괌의 진짜 매력을 알고 싶다면 남부로 가야 한다. 곳곳에 사진 명소가 가득하다.

첫 번째 코스 에메랄드 밸리는 말 그대로 에메랄드빛의 투명한 물이 장관인 곳이다. 바다로 이어진 긴 수로에선 다양한 해양 생물을 볼 수 있다. 솔레다드 요새에선 우마탁만을 한눈에 담아본다. 암초로 둘러싸인 이나라한 자연 풀장에서 물놀이를 즐긴다. 파도가 거의 없고 물이 맑아서 현지인들도 즐겨 찾는 명소라고 한다.

괌 바다로 낚시도 떠난다. 작살 낚시 괌 대표선수를 지낸 제임스는 파도가 출렁거리는 배 위에서 긴꼬리붉돔을 잡아올린다. 긴꼬리붉돔은 심해에서만 잡히는 귀한 생선이라고 한다.

현지인들만 안다는 숨겨진 명소를 찾는다. 분홍색의 덩굴식물 꽃이 활짝 핀 길이 펼쳐지고, 그 길 끝 절벽 너머로 아름다운 바다가 기다린다. 이곳에서 로프 하나에 매달려 쓰레기를 치우는 페론을 만난다.

올여름 휴가지를 고민 중이라면 31일 방송되는 EBS1 <세계테마기행>이 도움이 될 것 같다. 오후 8시40분 방송.

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