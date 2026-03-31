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[단독]‘간첩 조작’ 재심 결정하고도 송달 늑장···“수십년 기다렸는데 사법부가 또 지연”

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본문 요약

춘천지법에서 '납북 귀환 어부' 사건을 맡은 재판부가 재심 결정을 하고도 결정문을 한달 이상 늦게 송달한 것으로 드러났다.

30일 경향신문 취재를 종합하면 춘천지법 형사1-1부는 납북 귀환 어부인 고 이태희씨 유족들이 제기한 재심 청구 사건에서 결정을 장기간 미루고, 이후에도 결정문을 제때 송달하지 않았다.

검찰이 지난해 6월 재심 청구 인용 의견을 냈는데도 재판부는 지난달 19일에야 재심 개시 결정을 내렸다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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[단독]‘간첩 조작’ 재심 결정하고도 송달 늑장···“수십년 기다렸는데 사법부가 또 지연”

입력 2026.03.31 06:00

수정 2026.03.31 06:01

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  • 김정화 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘납북 귀환 어부’ 재심 결정 미루고

이후에도 결정문 제때 송달 안 해

지연된 사례, 춘천지법에만 5건 더

납북됐다가 1969년 5월28일 귀환하는 어선에 앉아 있는 어부들. 경향신문 자료사진

납북됐다가 1969년 5월28일 귀환하는 어선에 앉아 있는 어부들. 경향신문 자료사진

춘천지법에서 ‘납북 귀환 어부’ 사건을 맡은 재판부가 재심 결정을 하고도 결정문을 한달 이상 늦게 송달한 것으로 드러났다. 최근 제주지법에서 10명이 넘는 소송 당사자들에게 판결문을 수개월 뒤에야 보내고 선고 일자도 직권으로 미뤄 논란이 됐는데, 이와 유사한 절차 지연 문제가 다른 법원에서도 반복되고 있다는 지적이 나온다.

30일 경향신문 취재를 종합하면 춘천지법 형사1-1부는 납북 귀환 어부인 고 이태희씨 유족들이 제기한 재심 청구 사건에서 결정을 장기간 미루고, 이후에도 결정문을 제때 송달하지 않았다. 검찰이 지난해 6월 재심 청구 인용 의견을 냈는데도 재판부는 지난달 19일에야 재심 개시 결정을 내렸다. 그마저도 소송 당사자 측에는 결정문이 전달되지 않았다. 유족 측 대리인이 한달이 넘은 지난 26일 법원에 직접 전화로 문의한 뒤에야 결정문이 발송됐다.

결정문 송달 지연은 재판 절차 자체를 늦춘다. 형사소송법에 따르면 법원의 판결이나 결정은 판결문·결정문이 당사자에게 송달된 이후 확정된다. 특히 재심 사건의 경우 결정문이 송달된 날로부터 7일이 지나야 재심 개시 결정이 확정되고, 그 뒤에 공판기일을 지정할 수 있다.

춘천지법 관계자는 기자와 통화하며 “재판부가 의도적으로 결정을 늦추거나 송달을 지연한 것은 아니다”라며 “결정이 나온 때가 인사이동 직전이기도 했고, 특히 이번에는 사무 분담 개편으로 재판부가 재구성되며 사건 재배당에 시간이 오래 걸린 것 같다”고 했다.

재심을 포함한 항소심 재판을 맡은 춘천지법 형사1부는 원래 부장판사 1명과 평판사 2명으로 구성된 재판부였는데, 올해부터 부장판사 3명으로 구성된 대등재판부로 바뀌었다. 기존 형사1부가 형사1-1, 1-2, 1-3부로 쪼개져 사건들을 심리하게 됐다. 이 관계자는 “사건 재배당 작업이 3월 초·중순에야 마무리됐다”며 “그전에는 송달 절차를 진행하기 어려운 실무적인 문제가 있었다”고 말했다.

이런 지연 사례는 이씨 사건 외에도 춘천지법에만 5건 더 있는 것으로 확인됐다. 해당 재판부가 지난달 19일 재심 개시 결정을 내린 다른 피고인 3명에 대한 결정문도 지난 26일 송달됐다. 나머지 2명의 사건은 검찰의 재심 청구 인용 의견에도 아직 재판부가 재심 개시 결정조차 내리지 않았다.

이씨 유족은 앞서 지난 21일 신속한 결정문 송달을 요구하며 국민신문고를 통해 민원을 제기하기도 했다. 그러나 법원행정처는 헌법 제103조를 근거로 “법관은 독립해 판단하며, 외부에서 재판에 관여할 수 없다”며 “특정 사안에 대한 법률적 해석이나 의견 표명은 허용되지 않는다”는 원론적인 입장만 내놨다.

이에 유족 측은 “이 사건은 과거 가혹행위에 의해 억울하게 간첩으로 몰린 조작 사건이라는 점이 진실·화해를 위한 과거사정리위원회 조사에서 이미 다 드러났다. 그런데도 법원 단계에서 절차가 늦어지고 있다”며 크게 반발했다. 이어 “유가족이 모두 고령으로 진실규명이 시급한 상황에서 기본적인 결정문 송달조차 늦어지는 것은 납득하기 어렵다”고 했다.

진실화해위 재심 권고에도 법원·검찰은 ‘감감’…유족 “답답하게 기다릴 뿐”

3기 ‘진실·화해를위한과거사정리위원회’(진화위)가 오는 26일 출범할 예정이지만, 간첩 사건 피해자들이 진화위의 진실규명 결정을 받았어도 재심이 열리지 않아 답답함을 호소하는 경우가 여전히 많은 것으로 나타났다. 25일 경향신문 취재를 종합하면, 간첩으로 몰렸던 납북귀환 어부 아버지의 억울함을 풀기 위해 2023년 6월 재심을 청구했던 이정원씨(68)...

https://www.khan.co.kr/article/202602251643001

[단독]‘간첩누명’ 유족에 보상기한 어겨놓고 “이유 못 밝힌다”는 법원

간첩으로 몰려 옥살이를 하고 재심에서 무죄가 확정됐는데도 1년 넘게 보상을 받지 못한 유족이 소송을 내자 법원이 “법정 기한을 어긴 이유를 밝힐 수 없다”는 취지의 답변서를 낸 것으로 확인됐다. 유족 측은 “법원이 정당한 사유 없이 규정을 어겼다는 증거”라며 “법원이 법을 어기고도 이유조차 설명하지 않는 상황을 바로잡아야 한다”고 주장했다. 1970년...

https://www.khan.co.kr/article/202507221442001

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