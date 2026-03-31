“오늘 딱 하루 남았다” 해외항공권 싸게 살 기회

4월1일부터 항공기 유류할증료 최대 3배 인상 “중동 사태 여파로 5~6월 할증료 더 오를 듯”

서울 역삼동에 사는 박모씨(49)는 올여름 가족 휴가를 앞두고 급하게 항공권부터 결제했다. 친인척이 사는 미국으로 4인 가족이 여행을 가기로 했지만 중동 사태로 유류할증료가 크게 오른 데다 원·달러 환율이 고공행진하고 있어서다.

박씨는 “당장 4월1일부터 유류할증료가 편도 기준 1인당 20만원 이상 오르는 데다 환율은 1500원대”라며 “3월에 항공권을 사야만 왕복 4인 가족이 그나마 할증료를 160만원 아낄 수 있다”고 말했다.

중동 사태로 해외 여행을 앞둔 소비자들의 고민이 깊어지고 있다. 4월1일부터 항공권을 구매할 경우 3월 대비 최대 3배 이상 유류할증료가 부과되는 데다 원·달러 환율이 1500원대를 넘어서는 등 부담이 만만치 않아서다.

31일 항공업계에 따르면 편도 기준 대한항공은 3월까지 거리에 따라 최대 9만9000원의 유류할증료를 부과하지만 4월부터는 최대 30만3000원을 적용한다. 아시아나항공도 기존 최대 7만8600원이던 유류할증료를 4월에는 최대 25만1900원까지 인상한다. 미주와 유럽 등 장거리 노선의 경우 유류할증료가 편도 기준 최대 20만~30만원까지 오르는 셈이다.

저비용항공사(LCC)도 예외는 아니다. 진에어는 유류할증료를 이달 8달러에서 4월부터는 25달러로 인상하고 이스타항공은 기존 9달러에서 4월에는 29달러로 올린다.

문제는 이른 시일 내 중동 사태가 해결되기 어렵지 않겠느냐는 데 있다. 특히 호르무즈 해협 갈등으로 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어서는 등 요동치고 있어 유류할증료는 갈수록 오를 수밖에 없다. 실제 유류할증료의 기준이 되는 4월 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)은 1갤런당 326.71센트(배럴당 137.22달러)로 총 33단계 중 18단계로 뛰면서 3월(6단계) 대비 12단계나 올랐다. 당장 중동 사태가 해결되지 않을 경우 5~6월은 물론 7~8월 여름 휴가철 성수기에 유류할증료는 더 오를 수밖에 없다.

고환율도 걱정이다. 얼마전까지 원·달러 환율 1400원을 걱정했지만 중동 사태 여파로 1500원대를 훌쩍 넘어섰기 때문이다. 해외 여행을 계획할 경우 대부분 달러 결제가 많은 만큼 경비 부담은 커질 수밖에 없다. 30일 기준 원·달러 환율은 한때 1520원을 기록했을 정도다.

이에 한푼을 절약하기 위해선 항공사 할인행사를 눈여겨볼 필요가 있다. 아시아나항공은 오는 4월13일까지 ‘트래블 마트 2026 봄’ 프로모션을 통해 미주 5개 노선 최저가 항공권과 이코노미 유료 좌석 35% 할인 쿠폰을 증정하는 이벤트를 펼친다. 대한항공은 미국 라스베이거스행 항공권 7%, 오클랜드 항공권 5% 할인 쿠폰은 물론 부산 출발 중화권 운임을 7~10% 싸게 파는 등 다양한 할인전을 열고 있다. 에어서울은 일본 전 노선을 포함해 동남아, 괌 등 ‘토스페이 즉시 할인 프로모션’을 3월31일까지 진행한다.

서울 동대문에 사는 주부 김모씨(56)는 “오는 6월에 친구들과 2박3일 일본으로 여행을 가려고 하는데 항공권부터 결제했다”면서 “일본 노선 할인행사를 하는 저가항공을 이용해 추가 비용을 최대한 아꼈다”고 말했다.

항공업계 관계자는 “중동 사태가 언제 끝날지 예측하기 어려운 데다 현 추세라면 유류할증료는 앞으로 더 인상될 수밖에 없다”면서 “3월31일까지 항공권을 구입하는 것이 그나마 가장 싸게 항공권을 살 수 있는 기회”라고 말했다.