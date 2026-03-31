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마코 루비오 미국 국무장관이 30일 이란 전쟁이 끝난 뒤 미국과 유럽 간 안보 동맹인 북대서양조약기구에 대해 재검토할 것이라고 말했다고 블룸버그통신이 이날 보도했다.

루비오 장관은 이날 알자지라와 인터뷰에서 미국에 협조하지 않은 나토 동맹국에 대해 "매우 실망스러웠다"면서 이같이 말했다.

루비오 장관은 나토 일부 회원국이 미국에 군사 기지 주둔권을 허용하지 않은 점을 비판하면서 "대통령과 우리나라는 이번 작전이 끝난 뒤 이 모든 것을 재검토해야 할 것"이라고 말했다.

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미 국무 “나토에 매우 실망, 이란 전쟁 끝나면 재검토할 것”

입력 2026.03.31 07:28

  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

마코 루비오 미 국무장관이 지난 2일(현지시간 워싱턴 연방 의회 의사당에서 기자회견을 하고 있다. AP연합뉴스

마코 루비오 미 국무장관이 지난 2일(현지시간 워싱턴 연방 의회 의사당에서 기자회견을 하고 있다. AP연합뉴스

마코 루비오 미국 국무장관이 30일(현지시간) 이란 전쟁이 끝난 뒤 미국과 유럽 간 안보 동맹인 북대서양조약기구(NATO·나토)에 대해 재검토할 것이라고 말했다고 블룸버그통신이 이날 보도했다. 루비오 장관은 이날 알자지라와 인터뷰에서 미국에 협조하지 않은 나토 동맹국에 대해 “매우 실망스러웠다”면서 이같이 말했다.

루비오 장관은 나토 일부 회원국이 미국에 군사 기지 주둔권을 허용하지 않은 점을 비판하면서 “대통령과 우리나라는 이번 작전이 끝난 뒤 이 모든 것을 재검토해야 할 것”이라고 말했다. 그는 “나토가 단지 유럽이 공격받을 때 우리가 방어해주는 것뿐이고, 우리가 필요할 때는 군사 기지 주둔권을 거부하는 것이라면 그다지 좋은 합의가 아니다”라며 “”계속 (나토에) 참여하기 어려운 조치”라고 설명했다.

루비오 장관의 나토 재검토 발언은 이란과의 전쟁을 마무리한 뒤 나토에 계속 남을 것인지, 탈퇴할 것인지 등을 논의하거나 나토의 조약 개정 등을 검토할 계획임을 시사한 것으로 풀이된다. 블룸버그통신은 미국의 분노의 초점은 스페인이며, 이란 작전과 관련해 영공을 폐쇄하고 스페인 내 미군기지 사용을 차단해 분쟁과 거리를 두려는 초기 노력에 대한 것이라고 설명했다.

또 키어 스타머 영국 총리는 이란 공격을 위해 군사 기지 사용을 허용해 달라는 미국 측 요청을 거부한 뒤 도널드 트럼프 미 대통령으로부터 거센 비난을 받기도 했다. 트럼프는 스페인, 영국의 이 같은 반응 이후 스페인과의 무역을 중단하겠다고 위협했고, 스타머를 조롱하며 “(그는) 윈스턴 처칠이 아니다”라고 조롱했다.

트럼프는 이전부터 나토에 대해 의문을 제기하면서 동맹국들에 국방 예산을 국내총생산(GDP)의 5%까지 늘리도록 촉구해왔다. 트럼프 대통령은 지난 27일 “우리가 매년 수천억 달러를 나토에 지출하고 있기 때문에 미국은 (나토에서 탈퇴한다면) 큰 돈을 벌게 될 것”이라며 “우리는 항상 그들을 위해 곁에 있었을 테지만 지금은 그들의 행동에 비춰 우리가 그럴 필요가 없을 것 같다”고 말한 바 있다.

루비오 장관은 또 “호르무즈 해협은 이 작전이 끝나면 어떤 식으로든 개방될 것”이라며 “이란이 국제법을 준수하고 상업 수로를 막지 않겠다고 동의하거나, 미국이 참여하는 전 세계 및 지역 국가 연합이 해협이 개방되도록 보장할 것”이라고 말했다. 그는 이어 미국이 이란과의 종전 협상 와중에도 지상군 투입을 검토하는 것은 협상 실패에 대비하기 위한 것이라고 설명했다.

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