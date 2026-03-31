출근길 ‘봄비’ 오전 중 대부분 그쳐···한낮 21도 ‘포근’

화요일인 31일 전국에 봄비가 내리다 오전에 대부분 잦아들겠다. 비가 그친 뒤에는 한낮 기온이 21도까지 오르며 온화한 봄 날씨를 보일 전망이다.

기상청에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 내리는 비는 오전 중 그칠 것으로 예상된다. 다만 강원 동해안·산지와 경북 동해안 지역은 오후까지 빗방울이 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안, 울릉도·독도가 5~20㎜로 가장 많겠다. 강원 남부 내륙과 영서 지역은 5~10㎜, 서울을 비롯한 수도권과 충청, 전북, 영남 등 그 밖의 전국 대부분 지역은 5㎜ 안팎이거나 그 미만으로 비가 내릴 것으로 보인다.

낮 최고기온은 10~21도 분포를 보이겠다. 한낮에는 서울 19도, 대전 20도, 대구 18도, 광주 21도 등 평년보다 온화하겠다. 미세먼지 농도는 인천은 ‘나쁨’, 나머지 권역은 ‘보통’ 수준이겠다. 다만, 서울과 경기 남부는 오전에 일시적으로 ‘나쁨’일 것으로 예상된다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5~2.0m, 남해 앞바다에서 0.5~3.5m로 일겠다. 부산·울산과 경북 동해안, 제주도 일부 지역에는 강풍주의보가 내려져 있어 오후까지 바람이 강하게 부는 곳이 있겠고, 제주도에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.