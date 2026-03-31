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출근길 ‘봄비’ 오전 중 대부분 그쳐···한낮 21도 ‘포근’

입력 2026.03.31 07:31

봄비가 내린 대학 캠퍼스를 학생들이 우산을 쓰고 걷고 있다. 연합뉴스

봄비가 내린 대학 캠퍼스를 학생들이 우산을 쓰고 걷고 있다. 연합뉴스

화요일인 31일 전국에 봄비가 내리다 오전에 대부분 잦아들겠다. 비가 그친 뒤에는 한낮 기온이 21도까지 오르며 온화한 봄 날씨를 보일 전망이다.

기상청에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 내리는 비는 오전 중 그칠 것으로 예상된다. 다만 강원 동해안·산지와 경북 동해안 지역은 오후까지 빗방울이 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안, 울릉도·독도가 5~20㎜로 가장 많겠다. 강원 남부 내륙과 영서 지역은 5~10㎜, 서울을 비롯한 수도권과 충청, 전북, 영남 등 그 밖의 전국 대부분 지역은 5㎜ 안팎이거나 그 미만으로 비가 내릴 것으로 보인다.

낮 최고기온은 10~21도 분포를 보이겠다. 한낮에는 서울 19도, 대전 20도, 대구 18도, 광주 21도 등 평년보다 온화하겠다. 미세먼지 농도는 인천은 ‘나쁨’, 나머지 권역은 ‘보통’ 수준이겠다. 다만, 서울과 경기 남부는 오전에 일시적으로 ‘나쁨’일 것으로 예상된다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5~2.0m, 남해 앞바다에서 0.5~3.5m로 일겠다. 부산·울산과 경북 동해안, 제주도 일부 지역에는 강풍주의보가 내려져 있어 오후까지 바람이 강하게 부는 곳이 있겠고, 제주도에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

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