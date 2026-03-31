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유엔 인권이사회, 북 인권결의안 채택···한국 공동제안국으로 참여

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본문 요약

한국이 공동제안국으로 참여한 북한인권결의안이 30일 유엔 인권이사회에서 채택됐다.

정부가 결의안 공동제안국에 참여한 이유는 민주주의 국가로서 한국의 국제적 위상을 고려한 것으로 풀이된다.

결의안 공동제안국에 불참한다 해도 북한이 한국을 향해 취하고 있는 적대적 조치를 완화할 가능성이 낮다는 판단도 깔린 것으로 풀이된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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유엔 인권이사회, 북 인권결의안 채택···한국 공동제안국으로 참여

입력 2026.03.31 07:36

  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김정은 북한 국무위원장이 지난 23일 최고인민회의 제15기 대의원들과 함께 만수대기슭에서 제15기 제1차회의 성과를 축하하는 예술인들의 공연을 관람했다고 조선중앙TV가 24일 보도했다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 지난 23일 최고인민회의 제15기 대의원들과 함께 만수대기슭에서 제15기 제1차회의 성과를 축하하는 예술인들의 공연을 관람했다고 조선중앙TV가 24일 보도했다. 연합뉴스

한국이 공동제안국으로 참여한 북한인권결의안이 30일(현지시간) 유엔 인권이사회에서 채택됐다.

주제네바 한국대표부에 따르면 유엔 인권이사회는 이날 스위스 제네바 유엔 제네바사무소에서 열린 61차 이사회에서 북한인권결의안을 표결 없이 합의(컨센서스)로 채택했다. 북한인권결의안에는 북한의 조직적이고 광범위한 인권침해, 반인권 범죄를 규탄하고 기존 유엔총회와 인권이사회 등의 북한인권결의를 이행하라고 촉구하는 내용이 담겨있다.

유엔은 매년 상반기 인권이사회와 하반기 총회에서 각각 북한인권결의안을 채택한다. 유엔 인권이사회의 북한인권결의안은 2003년 전신인 인권위원회 때부터 24년 연속으로 채택됐다.

올해 결의안에는 한국 등 50개국이 공동제안국으로 참여했다. 한국은 2008∼2018년 공동제안국으로 참여하다가 문재인 정부 때인 2019년부터 2022년 사이는 불참했다. 윤석열 정부 들어 2023년부터 다시 공동제안국으로 복귀했다.

앞서 외교부는 지난 29일 “북한 주민의 인권의 실질적 개선을 위해 국제사회와 협력해 나간다는 입장 하에 정부 관계기관 내 협의를 통해 북한인권결의 공동제안국에 참여했다”고 밝힌 바 있다. 정부가 결의안 공동제안국에 참여한 이유는 민주주의 국가로서 한국의 국제적 위상을 고려한 것으로 풀이된다. 결의안 공동제안국에 불참한다 해도 북한이 한국을 향해 취하고 있는 적대적 조치를 완화할 가능성이 낮다는 판단도 깔린 것으로 풀이된다.

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