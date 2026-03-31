미 백악관 “이란과 대화 잘 되고 있다…‘황금기회’ 거부하면 심각한 대가”

미국 백악관은 30일(현지시간) 이란과의 협상이 잘 진행 중이라면서 이란이 ‘황금 기회’를 거부할 경우 심각할 대가를 치르게 될 수 있다고 경고했다.

로이터통신은 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 이날 브리핑에서 “(이란과의) 협상이 이어지고 있고 잘 되고 있다”면서 “(이란 측이) 공개적으로 말하는 것은 미국 관리들에게 비공개적로 말하는 것과 많이 다르다”라고 설명했다.

레빗 대변인은 “그 결과 도널드 트럼프 대통령이 이란 발전소와 에너지 인프라에 대한 예정된 공격을 10일 중단시켰고, 이는 이란에 한 세대에 한번 올까말까한 기회”라고 말했다. 그는 이어 “만약 이란이 이 황금 기회를 거부한다면 이란이 심각한 대가를 치를 수 있도록 모든 선택지와 함께 군이 대기중”이라고 강조했다.

레빗 대변인은 또 이란이 비공개 대화에서 몇몇 조항에 동의했다고 주장했다. 미국은 이란측에 15개항으로 이뤄진 종전안을 전달한 바 있다. 그는 당초 제시된 4∼6주의 전쟁 기간에는 변동이 없다고 설명했다.

트럼프 대통령은 당초 이란이 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란 발전소와 에너지 인프라를 공격하겠다며 시한을 지난 27일까지로 설정했다가 이를 다음달 6일까지로 미룬 바 있다.

그는 이날 “만약 어떤 이유로든 조만간 합의에 이르지 못한다면, 그리고 호르무즈 해협이 즉시 ‘상업용으로 개방’되지 않는다면, 아직 의도적으로 손대지 않았던 그들(이란)의 모든 발전소, 유전, 하르그섬, 그리고 어쩌면 모든 담수화 시설까지 폭파하고 완전히 파괴할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 “미국은 이란에서의 군사 작전을 종결하기 위해 새롭고 더 합리적인 정권과 진지한 협상을 진행 중”이라면서 이같이 말했다.

레빗 대변인은 이날 아랍국가들에게 대이란 전쟁 비용을 부담하게 하는 데 도널드 트럼프 미 대통령이 꽤 관심이 있을 것이라고 말했다. 그는 ‘걸프전 당시 사우디아라비아와 쿠웨이트, 아랍에미리트(UAE) 등 아랍국이 전쟁 비용의 상당 부분을 부담했는데 이번에도 그럴 것인가’라는 질문에 대해 “트럼프 대통령이 그들에게 그렇게 할 것을 요청하는 데 꽤 관심이 있을 것”이라고 말했다. 그는 “대통령보다 앞서가고 싶지는 않지만 내가 알기론 대통령이 가진 아이디어”라며 트럼프 대통령이 관련 언급을 할 것이라고 설명했다.