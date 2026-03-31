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[속보] 반도체 생산 28%↑…2월 산업생산 5년8개월 만에 ‘최대 폭’ 증가

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본문 요약

2월 산업 생산이 5년 8개월 만에 가장 큰 폭으로 늘어났다.

산업생산은 지난해 12월 1.2% 증가했다가 올해 1월 0.9% 감소한 뒤 다시 증가했다.

역시 2020년 6월 이후 최대 폭이다.

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[속보] 반도체 생산 28%↑…2월 산업생산 5년8개월 만에 ‘최대 폭’ 증가

입력 2026.03.31 08:01

수정 2026.03.31 08:28

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  • 박상영 기자

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부산항 신선대부두, 감만부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

부산항 신선대부두, 감만부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

반도체 생산이 30% 가까이 증가하며 올해 2월 산업 생산이 5년 8개월 만에 가장 큰 폭으로 늘어났다.

국가데이터처가 31일 발표한 ‘2월 산업활동동향’을 보면 전산업 생산은 전월 대비 2.5% 증가했다. 이는 2020년 6월(2.9%) 이후 최대 증가폭이다.

산업생산은 지난해 11월과 12월 각각 0.7%, 1.2% 증가했다가 올해 1월 0.9% 감소한 뒤 다시 증가했다.

산업 생산이 큰 폭으로 뛴 데는 광공업 생산이 늘어난 영향이 컸다. 광공업 생산은 전월 대비 5.4% 늘며 2020년 6월(6.6%) 이후 가장 큰 폭으로 뛰었다.

반도체(28.2%)와 비금속광물(15.3%) 등에서 모두 생산이 증가했다. 데이터처는 “D램과 플래시메모리 등 메모리 반도체 생산이 늘고, 레미콘과 아스콘 생산도 증가했다”고 설명했다.

서비스업 생산은 0.5% 증가했다. 도소매(2.7%), 전문·과학·기술(3.3%) 등에서 생산이 늘어났다.

소매판매액 지수는 전월과 같은 수준을 기록했다. 의복 등에서 판매가 줄었지만, 음식료품 등에서 판매가 늘었다.

설비투자 지수는 전월대비 13.5% 증가했다. 자동차 등 운송장비(40.4%)와 전기기기 및 장치 등 기계류(3.8%) 투자가 모두 늘었다.

건설업체의 국내 시공 실적을 나타내는 건설기성(불변)은 19.5% 급증했다.

현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.8포인트 상승했다. 향후 경기를 예고하는 선행종합지수 순환변동치도 0.6포인트 올랐다.

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