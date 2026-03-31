영주 상수도 공사 중 주차장 담벼락 무너져···60대 노동자 사망

30일 오후 5시 11분쯤 경북 영주시 휴천동에서 상수도 계량기 이설을 위한 굴착 작업 중 인근 주차장 기둥이 무너지며 60대 노동자가 깔리는 사고가 났다.

해당 노동자는 출동한 소방대에 의해 현장에서 응급처치를 받은 뒤 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 사고는 상수도 공사 과정에서 담벼락 등 구조물이 붕괴되며 발생한 것으로 추정된다.

경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.