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김부겸 대구시장 적합도 49.5% ‘1위’…국힘 후보 지지율 합계보다 높다

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본문 요약

더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 대구시장 적합도 다자대결 조사에서 49.5%로 1위를 기록했다는 여론조사 결과가 발표됐다.

국민의힘 경선 후보 6명의 지지율 합계보다 10%포인트 이상 높다.

TBC가 리얼미터에 의뢰해 대구 거주 성인 804명을 대상으로 지난 28~29일 실시해 30일 발표한 대구시장 적합도 조사 결과를 보면, 김 전 총리는 국민의힘 경선 후보들과의 다자대결에서 49.5%의 지지를 받아 1위를 차지했다.

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김부겸 대구시장 적합도 49.5% ‘1위’…국힘 후보 지지율 합계보다 높다

입력 2026.03.31 09:25

  • 김병관 기자

  • 기사를 재생 중이에요

더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 30일 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 대구시장 선거 출마를 밝히고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 30일 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 대구시장 선거 출마를 밝히고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 대구시장 적합도 다자대결 조사에서 49.5%로 1위를 기록했다는 여론조사 결과가 발표됐다. 국민의힘 경선 후보 6명의 지지율 합계(36.1%)보다 10%포인트 이상 높다.

TBC가 리얼미터에 의뢰해 대구 거주 성인 804명을 대상으로 지난 28~29일 실시해 30일 발표한 대구시장 적합도 조사 결과를 보면, 김 전 총리는 국민의힘 경선 후보들과의 다자대결에서 49.5%의 지지를 받아 1위를 차지했다. 2위인 추경호 의원(15.9%)을 30%포인트 넘게 앞섰다.

나머지 국민의힘 경선 후보들의 지지율은 모두 한 자릿수에 머물렀다. 유영하 의원(5.8%), 윤재옥 의원(5.6%), 홍석준 전 의원·이재만 전 대구 동구청장(3.2% 동률), 최은석 의원(2.4%) 순이었다. 기타 인물은 4.1%, ‘잘 모름’은 2.5%, ‘지지 후보 없음’은 7.9%였다.

김 전 총리 지지율은 국민의힘 경선 후보 6명 지지율을 다 합친 36.1%보다 13.4%포인트 높았다.

김 전 총리는 가상 양자 대결 조사에서도 국민의힘 경선 후보 전원을 오차범위 밖에서 앞섰다. 김 전 총리 52.3% 대 추 의원 36.6%로 15.7%포인트 뒤진 추 의원이 국민의힘 후보 가운데 김 전 총리와의 격차가 가장 작았다.

이밖에 김 전 총리 57.2% 대 유 의원 31.1%, 김 전 총리 56.9% 대 윤 의원 29.0%, 김 전 총리 60.0% 대 이 전 동구청장 25.3%로 집계됐다. 또 김 전 총리 57.8% 대 최 의원 26.7%, 김 전 총리 58.3% 대 홍 전 의원 25.9%로 조사됐다. 김 전 총리는 이번 조사 결과가 발표된 30일 대구시장 출마를 공식 선언했다.

국민의힘 지지층을 대상으로 한 대구시장 후보 적합도 조사에선 추 후보가 45.1%로 1위였다. 뒤이어 유 의원(10.4%), 윤 의원(9.6%), 이 전 동구청장(5.4%), 홍 전 의원(5.1%), 최 의원(4.2%) 순이었다. ‘잘 모름’은 6.3%, ‘지지후보 없음’은 14.0%였다.

이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5% 포인트이며 응답률은 6.7%다. 국내 통신사가 제공한 무선전화 가상번호를 활용한 자동응답(ARS) 조사 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

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