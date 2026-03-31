“월 3000원에 바이올린 빌려요”…부천악기은행 개소

경기 부천시에 악기를 저렴하게 빌려 사용할 수 있는 악기은행이 문을 열었다.

부천시는 지난 30일 송내동 복사골문화센터에서 ‘부천악기은행’ 개소식을 개최했다고 31일 밝혔다.

부천악기은행은 복사골문화센터 4층에 악기 대여·반납 데스크, 교육실, 보관실 등으로 구성됐다. 부천악기은행은 지역구 의원인 김기표 국회의원이 확보한 특별교부세 3억원을 통해 조성됐다.

악기은행에는 바이올린과 첼로 비올라, 통기타 등 현악기와 가야금, 거문고 등 국악기, 건반악기 등 20종 200여대의 악기가 있다. 가장 비싼 악기는 250만원의 콘트라베이스이다. 바이올린과 첼로 등은 크기별로 비치돼 있다.

악기은행은 시민 부담을 고려해 월 2000원에서 1만원의 저렴한 대여료를 주고 빌릴 수 있다. 바이올린은 한 달 대여료가 3000원, 해금 5000원, 첼로는 6000원이다.

부천시민은 악기은행 홈페이지를 통해 사전 예약할 수 있으며, 4월 1일부터 현장 대여가 가능하다. 운영은 화~토요일까지 오전 10시부터 오후 5시까지이다.

조용익 부천시장은 “부천악기은행은 시민 누구나 악기를 접할 수 있는 문화예술 기반 시설”이라며 “앞으로도 시민들의 문화 향유 기회를 확대하고 지역 음악 생태계 활성화를 위해 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.