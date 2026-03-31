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본문 요약

지자체와 대학이 협력해 제조업 최고경영자를 대상으로 한 'AI 전환 교육'을 본격화했다.

이번 프로그램은 지역 제조기업 CEO가 직접 참여해 자사에 맞는 AI 전략을 설계하는 실무형 교육 과정이다.

최근 제조업 전반에서 인공지능 도입이 생산성 향상과 원가 경쟁력을 좌우하는 핵심 변수로 부상했지만, 중소·중견기업은 구체적인 적용 전략과 실행 경험이 부족한 상황이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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아산 제조업 CEO들, AI로 판 뒤집는다···호서대·아산시, ‘AX 혁신리더 아카데미’ 개설

입력 2026.03.31 09:47

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지자체·대학 협력···전략 설계부터 실행까지

기업별 AX 마스터플랜 도출 목표

서원교 호서대 산학협력단장이 중소·중견기업 CEO를 대상으로 AX 전략을 발표하고 있다. 호서대 제공

서원교 호서대 산학협력단장이 중소·중견기업 CEO를 대상으로 AX 전략을 발표하고 있다. 호서대 제공

지자체와 대학이 협력해 제조업 최고경영자(CEO)를 대상으로 한 ‘AI 전환(AX) 교육’을 본격화했다.

호서대와 아산시는 ‘아산 AX 혁신리더 아카데미’를 개설하고 교육을 시작했다고 31일 밝혔다.

이번 프로그램은 지역 제조기업 CEO가 직접 참여해 자사에 맞는 AI 전략을 설계하는 실무형 교육 과정이다. 최근 제조업 전반에서 인공지능 도입이 생산성 향상과 원가 경쟁력을 좌우하는 핵심 변수로 부상했지만, 중소·중견기업은 구체적인 적용 전략과 실행 경험이 부족한 상황이다.

교육 과정은 기업 데이터를 기반으로 진단부터 실행 설계까지 이어지는 구조로 운영된다. 참여 기업은 자사 공정과 경영 데이터를 토대로 AI 적용 가능 영역을 도출하고 실행 과제와 로드맵을 직접 수립하게 된다. 특히 교육과 컨설팅을 결합한 ‘컨덕션’ 모델을 도입해 실질적인 실행력을 높인 것이 특징이다.

프로그램은 AI 기반 비즈니스 모델 설계, 제조 현장 적용, AI 마케팅, 에이전틱 AI 실습 등으로 구성됐다. 모든 과정은 실습과 토론 중심으로 진행되며 수료 시 기업별 AX 마스터플랜이 도출된다.

지자체가 지역 산업 구조 전환을 위해 CEO 교육에 직접 나선 점도 주목된다. 기업 의사결정 단계에서 AI 도입을 유도하겠다는 전략이다. 오세현 아산시장은 “제조기업이 AI와 결합해 경쟁력을 확보하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

서원교 호서대 산학협력단장은 “이번 아카데미는 기업별 AX 실행 전략을 구체화하는 프로그램”이라며 “CEO가 현장에서 실제 실행 가능한 수준의 전략을 가져가는 것이 목표”라고 했다.

한편 호서대는 기술경영전문대학원을 중심으로 산업통상자원부 사업과 연계한 산학협력을 확대하며 기술사업화와 제조혁신 지원을 이어가고 있다.

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