공연·전시·도서관 혜택 강화···세종시, ‘문화가 있는 날’ 매주 수요일로 확대

지역 상권 연계한 문화소비 활성화 추진

세종시는 문화기본법 시행령 개정에 따라 다음달 1일부터 ‘문화가 있는 날’을 기존 매월 마지막 수요일에서 매주 수요일로 확대 운영한다고 31일 밝혔다.

이번 조치는 문화를 특정일에 집중하는 방식에서 벗어나 시민 일상 속에서 자연스럽게 향유할 수 있는 ‘문화요일’을 정착시키기 위한 취지다.

이에 따라 공연·전시·강연·교육·체험 프로그램을 수요일 중심으로 운영하고 세종음악창작소와 이응다리 등 주요 문화 거점을 활용한 시민 참여형 프로그램을 확대할 계획이다.

확대 시행을 기념해 다음달 1일 세종음악창작소에서는 ‘바이닐로 듣는 수요음감회(LP)’ 공연이 무료로 진행된다. 이를 시작으로 오는 11월까지 매주 수요일 세종음악창작소, 세종예술의전당, 박연문화관, 한글상점 등에서 음감회·미감회·독서회 등 소규모 문화 프로그램이 약 20회 정기 운영될 예정이다.

도서관 서비스도 강화된다. 세종시립도서관은 매주 수요일, 읍·면·동 행복누림터도서관은 매월 둘째·넷째·마지막 주 수요일에 어린이 도서 대출 권수를 2배로 확대한다.

세종예술의전당은 수요일 공연 관람객에게 10% 할인 혜택을 제공하며 공연 티켓과 연계한 인근 카페·식당 할인도 추진한다. 아울러 야간문화관광 프로그램 ‘밤마실 주간’과 ‘세종사랑맛집’을 연계한 할인 행사도 운영해 문화 소비가 지역 상권 활성화로 이어지도록 할 방침이다.

세종 지역 국가기관 역시 관련 프로그램을 마련했다. 국립세종수목원은 ‘작당모의’ 야외전시와 ‘세록세록: 플라워빌리지’ 봄꽃축제를 운영하고 국립어린이박물관은 매주 수요일 ‘숲 속 건축가를 만나요’ 프로그램과 상설·기획전시를 진행한다.

시는 향후 직장인을 위한 퇴근 시간대 프로그램을 확대하고 연가 및 유연근무 활성화와 연계한 문화공연 관람과 부서 화합 행사도 추진해 공직사회부터 참여 분위기를 확산시킬 계획이다.

남궁호 시 문화체육관광국장은 “문화 소비가 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 지속적으로 정책을 추진하겠다”고 말했다.