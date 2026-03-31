미군 레인저·네이비실·82공수사단 중동에 속속 도착…지상전 병력 증강에 긴장 고조

일각선 ‘하르그 섬 공격’ 활용안 거론

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 호르무즈 해협 개방과 종전 합의안 수용 등을 압박하는 가운데 미 지상군이 중동 지역에 속속 증원되고 있다.

DPA통신은 뉴욕타임스(NYT)와 CBS방송 등을 인용해 30일(현지시간) 수백명의 미군 특수부대가 중동에 도착했으며, 트럼프 대통령이 군사적 선택권을 확대할 수 있는 병력이 증가하고 있다고 이날 보도했다. 이번에 배치된 특수부대에는 육군 레인저와 해군 네이비실이 포함됐다.

또 로이터통신은 육군 정예 82 공수사단 소속 수천명의 병력이 중동에 도착하기 시작했다고 미국 당국자 두 명을 인용해 보도했다. 낙하산을 이용해 적 후방에 침투하도록 훈련받는 공수사단은 미국이 분쟁 지역에 신속하게 투입할 수 있는 정예 병력 중 하나다. 이번에 중동에 도착한 병력은 사단본부 요원들과 군수 및 지원 기능 일부, 1개 전투여단(BCT)인데 당국자들은 82 공수사단이 전개되는 구체적인 지역을 공개하지는 않았다.

DPA통신은 미군 특수부대가 이미 이 지역에 있던 수천명의 해병대와 육군 낙하산 부대에 합류했다고 전했다. 이들은 호르무즈 해협 개방, 이란의 주요 석유 수출 허브인 하르그 섬 점령, 또는 고농축 우라늄 확보를 목표로 하는 임무 등에 투입될 가능성이 있다.

지난 주말에는 해병 약 2500명이 중동에 도착하는 등 미군은 병력을 계속 증원하고 있으며 82 공수사단 파견 계획은 이미 보도된 바 있다. 다만 82 공수사단을 비롯한 지상군을 이란에 투입할지는 아직 결정되지 않았으며 미군은 미래에 지상전을 수행할 가능성에 대비해 역량을 계속 강화하고 있다.

일각에서는 지상군을 하르그 섬 공격에 활용하는 방안이 거론되고 있다. 트럼프 행정부는 이란 원유 수출의 90%를 담당하는 거점인 하르그 섬을 점령하는 작전을 논의해왔지만, 이 섬은 이란의 미사일과 무인기(드론)의 사정권에 있어 지상군 투입은 매우 위험할 것이라고 로이터통신은 전했다. 트럼프 대통령은 이란과의 종전 협상이 불발하면 하르그 섬을 완전히 초토화하겠다고 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 경고하기도 했다.

로이터는 아무리 제한적인 규모의 임무라고 해도 이란에서 지상군을 활용하는 방안은 트럼프 대통령에게 큰 정치적 리스크를 안길 수 있다고 지적했다.