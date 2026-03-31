서울시, 분양가 20% 내면 ‘바로내집’ 올해 말 공급···공공임대 ‘바로입주제’ 도입

토지임대부형 혹은 할부형으로 구성된 ‘바로내집’이 올해 말 서울에 공급된다.

서울시는 31일 무주택 시민을 위한 ‘주거안정 종합대책’을 발표하며 바로내집을 포함해 공공주택 13만가구를 2031년까지 공급하겠다고 밝혔다. 이번 대책은 공공주택 공급 확대부터 전월세 금융 지원, 임대차 분쟁해결 지원까지 포함하고 있다.

먼저 시는 2031년까지 공공임대·공공분양 13만가구를 공급할 계획이다. 장기안심전세 등 기존 공급방식으로 12만3000가구를 공급한다. 나머지 7000가구는 바로내집으로 공급한다. 초기 목돈 부담을 낮춰 내 집 마련의 문턱을 낮추는 새 분양 모델이다.

바로내집은 토지는 공공이 소유하고 시세의 50% 수준으로 분양받아 토지임대료만 내는 토지임대부형 6000가구와 분양가의 20%만 계약금으로 내고 입주 후 20년간 낮은 금리로 갚아 나가는 할부형 500가구로 구성된다. 할부형 바로내집은 올해 말부터 즉시 공급예정이다.

공공임대 공실을 줄이기 위한 ‘바로입주제’도 시행한다. 연중 공고하는 대신 사전에 모든 임대주택 입주자를 선발하고, 이들을 대상으로 빈집이 생기면 바로 입주할 수 있도록 하는 방식이다. 현재 약 1만 가구에 달하는 공실을 즉시 공급에 활용할 방침이다.

전월세 거주자의 주거비 부담 경감을 위해 무이자 대출 지원 범위도 현행 보증금의 30%(최대 6000만원)에서 40%(최대 7000만원)로 확대한다. 지금까지 청년·신혼부부에 국한한 지원 대상도 저소득 중장년층까지 확장한다.

월세 부담을 덜어주는 새 금융상품도 선보인다. 월세 지원과 적금을 결합한 ‘목돈마련 매칭통장’을 도입해 임차 가구가 목돈을 마련할 수 있도록 돕는다.

월세 지원과 저축상품을 결합한 중장년층 자산형성 모델도 도입한다. 1단계로 만 40~64세 중위소득 100% 이하 무주택 시민 5000명을 대상으로 월 20만원씩, 12개월간 월세를 지원한다. 1단계 안착 후 수혜자들이 2년간 매월 25만원씩 적금을 내면 서울시가 15만원을 추가로 적립해 2년 후 1000만원의 목돈을 모을 수 있다.

전월세 계약과정의 불안도 덜어준다. 서울시 전월세 종합지원센터 변호사 등 전문가가 계약 전 깡통전세 여부와 계약서 특약사항 등을 사전에 점검하고 임대차 분쟁해결도 지원한다.

시는 신규 입주 물량 감소와 등록임대주택 만기 도래 등 복합적인 시장 불안 요인이 겹친 상황에서, 이번 종합대책이 무주택 시민의 주거 안정에 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.

오세훈 시장은 이날 브리핑에서 “시민 2명 중 1명이 임차 세대인 서울의 경우 중장기적 공공주택 확대를 기반으로 시민들이 체감할 수 있는 금융·주거비 지원과 신속한 정보제공 등을 지원해 무주택 시민의 주거안정을 실현하겠다”고 말했다.