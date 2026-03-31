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이혼소송 중이던 아내 살해 뒤 배수로에 유기한 남편···충북 음성에서 검거

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본문 요약

이혼 소송 중이던 아내를 서울에서 살해한 뒤 충북 음성의 배수로에 유기하려 한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 30일 서울 서초구의 한 아파트에서 아내 B씨를 살해했다.

이후 A씨는 B씨의 시신을 여행용 가방에 담은 뒤 차량을 이용해 충북 음성의 한 야산 배수로에 유기하려 했다.

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이혼소송 중이던 아내 살해 뒤 배수로에 유기한 남편···충북 음성에서 검거

입력 2026.03.31 10:11

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰 마크.

경찰 마크.

이혼 소송 중이던 아내를 서울에서 살해한 뒤 충북 음성의 배수로에 유기하려 한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 이 남성은 ‘부모님과 연락이 닿지 않는다’는 아들 신고로 경찰에 검거됐다. 경찰은 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.

서울 서초경찰서는 지난 30일 60대 남성 A씨를 살인·사체유기미수 등 혐의로 긴급체포해 조사하고 있다고 31일 밝혔다. A씨는 자신의 아내 50대 여성 B씨를 살해하고 시신을 유기하려 한 혐의를 받는다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 30일 서울 서초구의 한 아파트에서 아내 B씨를 살해했다. 이후 A씨는 B씨의 시신을 여행용 가방에 담은 뒤 차량을 이용해 충북 음성의 한 야산 배수로에 유기하려 했다.

이날 오전 “부모님이 연락이 닿지 않는다”는 아들 신고를 받고 출동한 경찰은 위치 추적 끝에 오후 5시쯤 배수로 인근에서 A씨를 검거했다. 현장에서 수습된 B씨 시신에 훼손 정황은 없는 것으로 전해졌다.

두 사람은 이혼소송 중이었던 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨와 B씨 사이의 가정폭력 등으로 인한 신고 이력은 없었다고 밝혔다.

경찰은 구체적인 사고 경위와 동기 등을 조사한 뒤 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.

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