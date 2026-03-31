신현송 한은 총재 후보 “환율 수준 큰 우려 없어···추경에 물가 영향 아주 제한적”

신현송 한국은행 총재 후보가 31일 “환율 수준 자체는 큰 의미를 부여해선 안된다”며 “예전처럼 환율과 금융 불안정을 직결시킬 필요는 없다”고 말했다.

신 후보자는 이날 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 사무실 앞에서 15분간 기자들과 만나 이같이 말했다. 신 후보자는 “환율이 높을 땐 대외리스크를 얘기하는데, 그 부분에 대해선 한국이 상당히 개선된 측면이 있다”며 “환율을 연결시키는 것이 달러 유동성과 자금유출 우려인데 환율이 높지만 달러 유동성은 양호하다”고 밝혔다.

‘매파적(통화정책 긴축 선호)’이라는 시장의 평가에 대해선 그는 “매파와 비둘기로 이분법으로 나누는 것은 바람직하지 않다”며 일축했다. 신 후보자는 “경제 전체 흐름을 잘읽고 시스템 차원에서 금융제도와 실물경제가 어떻게 상호작용하면서 효과를 내는지 파악한 다음, 상황에 따라 (통화정책을) 유연하게 대처하는 것이 바람직하다”고 말했다.

정부의 전쟁 추가경정예산(추경) 추진에 대해선 긍정적으로 평가했다. 신 후보자는 “중동상황으로 취약부문의 우려가 가중되고 있기 때문에 정책적으로 (취약계층의 부담을) 완화시키는 것은 필요하다”며 “지금까지 발표된 (추경의) 규모나 설계를 비춰봐선 (추경의) 물가압력의 영향이 아주 제한적이라고 보고 있다”고 말했다.

최근 미국에서 불거지고 있는 사모대출 부실화 우려에 대해선 리스크가 크지 않다고 내다봤다. 신 후보자는 “사모대출 규모는 2조달러에 못미치는 정도로 은행이나 다른 금융 수준에 비해선 작은 편”이라며 “신용·부도리스크 보단 투자자들이 돈을 뺄 때 뺄 수 있을지 유동성 리스크가 많이 거론되는데 아직은 규모로 보나 전체시스템에서 차지하는 비중을 보나 크게 우려할 수준은 아니다”고 짚었다.

한국경제가 직면한 가장 큰 리스크에 대해 신 후보자는 “단기적으론 중동사태”라며 “유가 상승으로 인플레이션 우려가 있고 경기는 하방리스크가 있지만 워낙 전개 과정과 얼마나 전쟁이 지속될지 불확실하다”고 말했다.

그는 “4년 동안 한국은행을 성공적으로 이끈 이창용 총재께 존경과 감사를 표한다”며 “한은의 커뮤니케이션이야말로 아주 중요한 통화정책 요소인 만큼 금융통화위원회 위원과 조율하고 체계에 대해 평가해 논의하겠다”고 말했다.