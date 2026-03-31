대전시, 안전공업 인근 사업장 심리지원…노후 사업장도 전수조사

대전시가 대덕구 안전공업 화재로 간접 피해를 본 인근 사업장 종사자들을 대상으로 심리지원에 나서기로 했다. 유사 사고를 막기 위해 노후 산업단지와 공장 건축물에 대한 전수 조사도 진행한다.

대전시는 대덕구 공장 화재 간접 피해자를 대상으로 4월 한 달간 ‘마음톡톡버스’를 운영한다고 31일 밝혔다. 마음톡톡버스 운영은 지난 20일 대덕구 문평동 안전공업 공장에서 발생한 화재 참사로 심리적 어려움을 겪는 인근 사업장 직원들의 심리 안정을 돕기 위한 것이다.

심리지원은 마음톡톡버스 방문 신청을 한 화재 공장 인근 산업단지 내 사업장을 대상으로 진행된다. 신청 사업장에 정신건강 전문요원이 방문해 화재로 인해 스트레스와 불안감을 호소하는 간접 피해자들에게 정신건강 상담 서비스를 제공한다.

이번 화재로 인해 직원들의 심리지원이 필요한 사업장은 대전광역정신건강복지센터(042-486-0005)에 전화로 지원 신청을 하면 된다. 화재 이후 심리적 피해를 겪고 있는 경우 각 보건소 기초정신건강복지센터를 통해서도 지속적인 상담이 가능하며, 정신겅강위기상담전화(1577-0199)로 24시간 상담도 받을 수 있다.

시는 이번 안전공업 화재 참사를 계기로 노후 산단과 공장 건축물에 대한 전면적인 안전점검도 진행하기로 했다. 1~4공단과 테크노밸리, 물류단지 등 관내 주요 산단을 대상으로 전수조사를 추진해 소방·대피시설 확보 등 안전 조치를 보강하도록 하고, 무허가 건축물 정비·개선도 유도한다는 방침이다.

시는 화재에 취약한 샌드위치 패널 구조 등 기존 건축 방식의 문제를 해소하고, 대피 공간 확보 등을 통해 안전을 확보할 수 있는 건축 기준을 마련하기 위해 조례 개정 검토에도 들어간다. 동시에 전수조사를 통해 드러난 문제점을 바탕으로 제도 개선이 필요한 부분에 대해서는 중앙정부와도 협의해 나갈 계획이다.

시 관계자는 “이번 사고로 인한 피해자 지원에 행정력을 집중하고 사후 관리도 강화할 것”이라며 “노후 산단과 공장 건축물 안전 문제와 관련해서도 다소 시간이 걸리더라도 전반적인 안전 수준을 끌어올릴 수 있는 실효성 있는 대책을 추진하겠다”고 말했다.