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본문 요약

대전시가 대덕구 안전공업 화재로 간접 피해를 본 인근 사업장 종사자들을 대상으로 심리지원에 나서기로 했다.

마음톡톡버스 운영은 지난 20일 대덕구 문평동 안전공업 공장에서 발생한 화재 참사로 심리적 어려움을 겪는 인근 사업장 직원들의 심리 안정을 돕기 위한 것이다.

심리지원은 마음톡톡버스 방문 신청을 한 화재 공장 인근 산업단지 내 사업장을 대상으로 진행된다.

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대전시, 안전공업 인근 사업장 심리지원…노후 사업장도 전수조사

입력 2026.03.31 10:24

수정 2026.03.31 10:43

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  • 이종섭 기자

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대전시가 재난 피해자 심리지원을 위해 ‘마음톡톡버스’를 운영하고 있다. 대전시 제공

대전시가 재난 피해자 심리지원을 위해 ‘마음톡톡버스’를 운영하고 있다. 대전시 제공

대전시가 대덕구 안전공업 화재로 간접 피해를 본 인근 사업장 종사자들을 대상으로 심리지원에 나서기로 했다. 유사 사고를 막기 위해 노후 산업단지와 공장 건축물에 대한 전수 조사도 진행한다.

대전시는 대덕구 공장 화재 간접 피해자를 대상으로 4월 한 달간 ‘마음톡톡버스’를 운영한다고 31일 밝혔다. 마음톡톡버스 운영은 지난 20일 대덕구 문평동 안전공업 공장에서 발생한 화재 참사로 심리적 어려움을 겪는 인근 사업장 직원들의 심리 안정을 돕기 위한 것이다.

심리지원은 마음톡톡버스 방문 신청을 한 화재 공장 인근 산업단지 내 사업장을 대상으로 진행된다. 신청 사업장에 정신건강 전문요원이 방문해 화재로 인해 스트레스와 불안감을 호소하는 간접 피해자들에게 정신건강 상담 서비스를 제공한다.

이번 화재로 인해 직원들의 심리지원이 필요한 사업장은 대전광역정신건강복지센터(042-486-0005)에 전화로 지원 신청을 하면 된다. 화재 이후 심리적 피해를 겪고 있는 경우 각 보건소 기초정신건강복지센터를 통해서도 지속적인 상담이 가능하며, 정신겅강위기상담전화(1577-0199)로 24시간 상담도 받을 수 있다.

시는 이번 안전공업 화재 참사를 계기로 노후 산단과 공장 건축물에 대한 전면적인 안전점검도 진행하기로 했다. 1~4공단과 테크노밸리, 물류단지 등 관내 주요 산단을 대상으로 전수조사를 추진해 소방·대피시설 확보 등 안전 조치를 보강하도록 하고, 무허가 건축물 정비·개선도 유도한다는 방침이다.

시는 화재에 취약한 샌드위치 패널 구조 등 기존 건축 방식의 문제를 해소하고, 대피 공간 확보 등을 통해 안전을 확보할 수 있는 건축 기준을 마련하기 위해 조례 개정 검토에도 들어간다. 동시에 전수조사를 통해 드러난 문제점을 바탕으로 제도 개선이 필요한 부분에 대해서는 중앙정부와도 협의해 나갈 계획이다.

시 관계자는 “이번 사고로 인한 피해자 지원에 행정력을 집중하고 사후 관리도 강화할 것”이라며 “노후 산단과 공장 건축물 안전 문제와 관련해서도 다소 시간이 걸리더라도 전반적인 안전 수준을 끌어올릴 수 있는 실효성 있는 대책을 추진하겠다”고 말했다.

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