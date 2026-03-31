책, 가방에 다는 시대…‘북참’으로 읽는 Z세대의 취향

요즘 거리에서 눈에 띄는 ‘백꾸(가방 꾸미기)’의 핵심은 단연 키링이다. 인형, 화장품, 포카 등 종류도 다양하다. 최근 들어 ‘책’이 그 자리를 차지하기 시작했다.

이른바 ‘텍스트 힙(Text Hip)’. 책을 읽는 행위는 물론, 책을 소지하고 드러내는 것 자체가 감각적인 취향으로 소비되는 흐름이다. 이 트렌드가 패션과 만나면서 등장한 것이 바로 ‘북참(Book Charm)’이다.

뉴욕 기반 패션 브랜드 코치는 2026년 봄 캠페인 ‘Explore Your Story’를 통해 이 흐름을 정면으로 겨냥했다. 코치의 ‘북참 컬렉션’은 실제 책을 축소한 듯한 오브제를 가방에 다는 방식이다. 특히 주목할 점은 큐레이션이다. 전 세계 Z세대와 협업해 선정한 12권의 도서 가운데, 한국 작품 두 권이 포함됐다.

성해나 작가의 <혼모노>와 황보름 작가의 <어서 오세요, 휴남동 서점입니다>는 글로벌 브랜드의 액세서리에 한국 소설이 오브제로 편입됐다는 단순한 포함 이상의 의미가 있다. <혼모노>는 날카롭고 현실적인 시선으로, <어서 오세요, 휴남동 서점입니다>는 따뜻하고 위로하는 분위기로 독자를 사로잡은 작품이다. 코치는 자신만의 속도로 삶을 선택하는 태도를 담은 이 두 권의 책을 주목했다. 북참은 단순한 액세서리를 넘어, 젠지 세대가 책과 취향을 표현하는 방식을 자연스럽게 일상에 스며들게 하는 아날로그적 표식으로 흥미를 더한다.

이 컬렉션은 완성도로도 시선을 끈다. 북참은 실제 서적을 축소한 듯한 비율에, 고급 가죽, 정교한 스티치, 손에 잡히는 물성을 더해 ‘작은 사물’ 이상의 존재감을 만든다.

코치는 매장 내 커스터마이징 공간을 ‘Coach Book Nook’으로 재구성해 고객이 가방과 북참을 직접 조합하며 자신의 취향을 완성할 수 있도록 했다. 시각적 재미에 가까웠던 ‘백꾸’가 ‘북참’을 통해 취향과 서사, 정체성을 동시에 담는 도구로 진화했다.

제인 오스틴의 <이성과 감성>(Sense and Sensibility), 마야 안젤루의 저서 <새장에 갇힌 새가 왜 노래하는지 나는 아네>(I Know Why the Caged Bird Sings), 글레넌 도일의 <언테임드 : 나는 길들지 않겠다>(Untamed) 등이 북참으로 제작됐다.