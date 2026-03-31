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책, 가방에 다는 시대…‘북참’으로 읽는 Z세대의 취향

입력 2026.03.31 10:35

텍스트 힙 트렌드와 패션이 만나 ‘북참’이 등장했다. 코치 제공

텍스트 힙 트렌드와 패션이 만나 ‘북참’이 등장했다. 코치 제공

요즘 거리에서 눈에 띄는 ‘백꾸(가방 꾸미기)’의 핵심은 단연 키링이다. 인형, 화장품, 포카 등 종류도 다양하다. 최근 들어 ‘책’이 그 자리를 차지하기 시작했다.

이른바 ‘텍스트 힙(Text Hip)’. 책을 읽는 행위는 물론, 책을 소지하고 드러내는 것 자체가 감각적인 취향으로 소비되는 흐름이다. 이 트렌드가 패션과 만나면서 등장한 것이 바로 ‘북참(Book Charm)’이다.

뉴욕 기반 패션 브랜드 코치는 2026년 봄 캠페인 ‘Explore Your Story’를 통해 이 흐름을 정면으로 겨냥했다. 코치의 ‘북참 컬렉션’은 실제 책을 축소한 듯한 오브제를 가방에 다는 방식이다. 특히 주목할 점은 큐레이션이다. 전 세계 Z세대와 협업해 선정한 12권의 도서 가운데, 한국 작품 두 권이 포함됐다.

성해나 작가의 <혼모노>와 황보름 작가의 <어서 오세요, 휴남동 서점입니다>는 글로벌 브랜드의 액세서리에 한국 소설이 오브제로 편입됐다는 단순한 포함 이상의 의미가 있다. <혼모노>는 날카롭고 현실적인 시선으로, <어서 오세요, 휴남동 서점입니다>는 따뜻하고 위로하는 분위기로 독자를 사로잡은 작품이다. 코치는 자신만의 속도로 삶을 선택하는 태도를 담은 이 두 권의 책을 주목했다. 북참은 단순한 액세서리를 넘어, 젠지 세대가 책과 취향을 표현하는 방식을 자연스럽게 일상에 스며들게 하는 아날로그적 표식으로 흥미를 더한다.

실제 서적을 축소한 듯한 완성도의 북참. 코치 제공

실제 서적을 축소한 듯한 완성도의 북참. 코치 제공

이 컬렉션은 완성도로도 시선을 끈다. 북참은 실제 서적을 축소한 듯한 비율에, 고급 가죽, 정교한 스티치, 손에 잡히는 물성을 더해 ‘작은 사물’ 이상의 존재감을 만든다.

코치는 매장 내 커스터마이징 공간을 ‘Coach Book Nook’으로 재구성해 고객이 가방과 북참을 직접 조합하며 자신의 취향을 완성할 수 있도록 했다. 시각적 재미에 가까웠던 ‘백꾸’가 ‘북참’을 통해 취향과 서사, 정체성을 동시에 담는 도구로 진화했다.

제인 오스틴의 <이성과 감성>(Sense and Sensibility), 마야 안젤루의 저서 <새장에 갇힌 새가 왜 노래하는지 나는 아네>(I Know Why the Caged Bird Sings), 글레넌 도일의 <언테임드 : 나는 길들지 않겠다>(Untamed) 등이 북참으로 제작됐다.

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