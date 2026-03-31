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한화필리조선소와 한화디펜스USA가 미국 차세대 군수지원함 설계 사업에 참여한다.

한화그룹은 31일 한화필리조선소와 한화디펜스USA가 함정·특수선 설계 회사인 바드 마린 US와 미 해군 차세대 군수지원함 개념 설계 사업 협력 계약을 체결했다고 밝혔다.

이와 관련해 로이터통신은 "바드 마린 US 하청업체로 미 해군 차세대 군수 지원함 프로그램에 참여한다"보도했다.

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한화, 미 해군 차세대 군수지원함 사업 참여

입력 2026.03.31 10:38

  • 손우성 기자

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한화필리조선소 전경. 한화제공

한화필리조선소 전경. 한화제공

한화필리조선소와 한화디펜스USA가 미국 차세대 군수지원함 설계 사업에 참여한다.

한화그룹은 31일 한화필리조선소와 한화디펜스USA가 함정·특수선 설계 회사인 바드 마린 US와 미 해군 차세대 군수지원함(NGLS) 개념 설계 사업 협력 계약을 체결했다고 밝혔다. 이와 관련해 로이터통신은 “바드 마린 US 하청업체로 미 해군 차세대 군수 지원함 프로그램에 참여한다”보도했다.

한화그룹은 마스가(MASGA·미국의 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트 출범 이후 한국 기업이 미국 현지 조선소를 기반으로 미국 해군 함정 사업을 수행하는 최초 사례라고 설명했다.

한화필리조선소와 한화디펜스USA는 바드 마린 US와 협력해 시장 조사를 진행하고 새로운 NGLS 플랫폼에 대한 개선 작업을 수행할 예정이다. 상선 건조 공법 적용, 생산 비용 분석도 지원한다. 한화그룹은 “기능 설계 계획 및 특수 연구 수행을 위한 옵션도 포함돼 있다”고 밝혔다.

톰 앤더슨 한화디펜스USA 조선 부문 사장은 “다양한 해양 작전 환경에 배치된 미군 장병을 지원하기 위해 미 해군이 필요로 하는 함정을 건조하는 것”이라며 “한화가 보유한 세계적 수준의 조선 역량을 활용할 수 있는 중요한 발걸음”이라고 말했다.

한화디펜스USA는 한화의 미국 내 방위산업을 담당하는 법인이다. 필리조선소는 한화가 2024년 12월 인수한 대형 조선소다. 한화그룹은 한화필리조선소 출범 이후 생산 역량 강화와 현지 인력 확충 등을 위해 2억달러 이상 투자해왔다.

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