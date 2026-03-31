울산대교 통행료 동결 1년 연장··· “이용자 부담 경감 필요”

울산대교 통행료 동결이 1년 더 연장된다.

울산시는 울산대교와 접속도로의 통행료를 다음 달 1일부터 내년 3월 31일까지 1년간 동결한다고 31일 밝혔다. 울산시에 따르면 울산대교 통행료는 민간 운영사인 울산하버브릿지와의 협약에 따라 매년 소비자 물가지수 변동분을 반영해 조정된다.

울산시는 염포산터널 구간의 소형차, 전 구간의 중·대형차, 대교 구간의 대형차 통행료 100원 인상 요인이 발생했다. 하지만 통행료를 올리면 지역 주민의 부담이 커지고 방문객 감소로 인한 지역경제 침체 우려 등을 이유로 동결을 결정했다.

이번 동결에 따라 울산시가 울산하버브릿지에 보전해줘야 할 비용은 지난해 통행량(하루 평균 5만8156대)을 고려할 때 연간 117억 원 수준으로 예상된다. 지난해와 비교하면 10억 원 늘어난 규모다.

울산시 관계자는 “물가 상승으로 통행료 인상은 불가피하지만, 시민 부담을 줄이고 지역 경제 여건을 종합적으로 고려했다”고 말했다.

울산대교 구간별 통행료는 전체 구간(울산대교∼염포산영업소)의 경우 경차 900원, 소형차 1800원, 중형차 2700원, 대형차 3600원이다. 대교 구간(울산대교∼예전영업소)은 경차 600원, 소형차 1200원, 중형차 1800원, 대형차 2400원이다. 염포산터널 구간(아산로∼염포산영업소)은 모든 차량이 무료다.