서울 보라매병원 ‘호흡기 전문센터’ 조성···2028년 완공

총 72병상…필요 시 음압병동 34병상으로 전환

서울시가 서남권 대표 공공의료기관인 보라매병원에 ‘안심호흡기 전문센터’ 건립공사를 착수한다고 31일 밝혔다.

센터 건립은 평상시에는 전문 진료를 강화하고, 감염병 위기 시에는 신속하게 대응할 수 있는 공공의료 인프라를 확충하기 위한 것이라고 시는 설명했다.

안심호흡기 전문센터는 이달 착수해 오는 2028년 12월 준공을 목표로 추진된다. 센터는 지하 2층~지상 2층, 연면적 7203㎡ 규모로 조성된다.

병동에는 총 72병상이 확보됐다. 필요 시 감염 확산 방지시설을 갖춘 전문 음압병동 34병상으로 전환할 수 있어 감염병 대응 기능을 강화했다.

일반병상은 1인실 2실, 2인실 29실, 4인실 3실로 이루어지며, 전환 시 모든 병상을 1인 음압병상 형태로 운영한다.

센터 내부는 환자와 의료진의 이동 동선을 완벽히 분리해 교차 감염 위험을 최소화했다. 각 병실에는 압력 제어 시스템과 배기 필터 등 감염관리 설비가 설치돼 감염병 확산을 차단한다고 시는 설명했다.

보라매병원 본원과 센터 간 연결통로를 설치해 중환자 이송과 본원 수술실 연계 등 응급상황 시 신속한 대응 체계도 구축할 예정이다. 이를 통해 시민 누구나 안심하게 이용할 수 있는 공공의료 환경을 조성할 방침이다.

임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 “이번 안심호흡기 전문 센터 건립으로 서남권 공공의료 인프라가 강화될 것”이라며 “시민들이 안심하고 치료받을 수 있는 의료시설이 차질 없이 조성될 수 있도록 공사 추진에 만전을 기하겠다”고 말했다.