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서울시가 서남권 대표 공공의료기관인 보라매병원에 '안심호흡기 전문센터' 건립공사를 착수한다고 31일 밝혔다.

센터 건립은 평상시에는 전문 진료를 강화하고, 감염병 위기 시에는 신속하게 대응할 수 있는 공공의료 인프라를 확충하기 위한 것이라고 시는 설명했다.

안심호흡기 전문센터는 이달 착수해 오는 2028년 12월 준공을 목표로 추진된다.

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서울 보라매병원 ‘호흡기 전문센터’ 조성···2028년 완공

입력 2026.03.31 10:51

수정 2026.03.31 10:57

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  • 김은성 기자

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총 72병상…필요 시 음압병동 34병상으로 전환

조감도. 서울시 제공.

조감도. 서울시 제공.

서울시가 서남권 대표 공공의료기관인 보라매병원에 ‘안심호흡기 전문센터’ 건립공사를 착수한다고 31일 밝혔다.

센터 건립은 평상시에는 전문 진료를 강화하고, 감염병 위기 시에는 신속하게 대응할 수 있는 공공의료 인프라를 확충하기 위한 것이라고 시는 설명했다.

안심호흡기 전문센터는 이달 착수해 오는 2028년 12월 준공을 목표로 추진된다. 센터는 지하 2층~지상 2층, 연면적 7203㎡ 규모로 조성된다.

병동에는 총 72병상이 확보됐다. 필요 시 감염 확산 방지시설을 갖춘 전문 음압병동 34병상으로 전환할 수 있어 감염병 대응 기능을 강화했다.

일반병상은 1인실 2실, 2인실 29실, 4인실 3실로 이루어지며, 전환 시 모든 병상을 1인 음압병상 형태로 운영한다.

센터 내부는 환자와 의료진의 이동 동선을 완벽히 분리해 교차 감염 위험을 최소화했다. 각 병실에는 압력 제어 시스템과 배기 필터 등 감염관리 설비가 설치돼 감염병 확산을 차단한다고 시는 설명했다.

보라매병원 본원과 센터 간 연결통로를 설치해 중환자 이송과 본원 수술실 연계 등 응급상황 시 신속한 대응 체계도 구축할 예정이다. 이를 통해 시민 누구나 안심하게 이용할 수 있는 공공의료 환경을 조성할 방침이다.

임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 “이번 안심호흡기 전문 센터 건립으로 서남권 공공의료 인프라가 강화될 것”이라며 “시민들이 안심하고 치료받을 수 있는 의료시설이 차질 없이 조성될 수 있도록 공사 추진에 만전을 기하겠다”고 말했다.

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