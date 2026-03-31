올 수능은 11월19일 ‘불수능’ 논란에 “안정적 난이도 유지”···번짐 논란에 ‘컴싸’ 휴대 가능

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 오는 11월19일에 치러진다. 한국교육과정평가원은 “수능 출제 개선안을 충실히 반영하겠다”며 안정적인 난이도를 유지하겠다고 했다. 지난해 수능에서 번짐 논란이 있었던 컴퓨터용 사인펜은 올해부터 개인 휴대가 가능해진다.

평가원은 31일 공개한 2027학년도 수능 시행기본계획을 보면 올해 수능은 11월 셋째주 목요일인 11월19일에 치러진다. 평가원은 “교육부의 ‘수능 출제 체계 개선안’을 충실히 적용해 안정적인 출제 난이도를 유지하겠다”고 했다.

지난해 수능은 절대평가인 영어영역의 1등급 비율이 3.11%에 그치는 등 지나치게 어렵게 출제됐다는 평가를 받았다. 수능 난이도 조절 실패는 평가원장의 사퇴로 이어졌다. 교육부는 지난달 영역별 문항 점검위원회를 신설해 난이도 검증을 철저히 하겠다는 대책 등을 내놨다.

지난해 잉크 번짐 논란이 일었던 컴퓨터용 사인펜은 시험장에서 일괄 지급하되, 올해부터는 수험생 개인 지참이 가능하도록 했다. 다만 샤프는 올해도 시험장에서 지급하고 샤프심, 흑색 연필, 흰색 수정테이프, 지우개만 개별적으로 휴대할 수 있다.

올해 치러지는 2027학년도 수능은 선택과목 체제의 마지막 시험이다. 내년 수능부터는 통합형 수능이 도입된다. 통합사회·통합과학으로 출제되고 국어·수학의 선택과목제가 없어진다.

입시업계에선 지난해 수능이 어렵게 출제됐기 때문에 올해 재수생 등 N수생이 대거 수능에 응시할 가능성이 크다고 본다. 유웨이교육평가연구소는 “지난해 ‘불수능’의 영향으로 재도전을 선택한 수험생이 크게 늘어나면서 올해 수능에는 N수생이 대거 유입될 것으로 보인다”며 “N수생 규모가 16만 명 수준에 이를 가능성이 있다”고 했다.