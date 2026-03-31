서울 도봉구가 창동민자역사에 대해 지난 30일 준공인가를 했다고 31일 밝혔다. 2004년 12월 착공 신고 이후 약 22년 만의 준공이다.

구 관계자는 “이번 준공으로 창동민자역사가 도봉구의 경제·상권·생활 반경 전반을 변화시키는 핵심 동력으로 작용할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

창동민자역사는 지하 2층~지상 10층에 연면적 8만6571㎡ 규모로, 운수 시설 외에도 각종 상권 등 판매 시설을 갖췄다.

창동민자역사 준공까지는 많은 굴곡이 있었다. 착공 신고는 2004년에 했지만 개발 추진은 3년 뒤인 2007년부터 시작됐다. 하지만 시행사의 경영 문제 등이 얽히면서 공사는 2010년 중단됐다. 이후 기업 회생 절차, 시공사 교체 등이 이어지며 지난 10년간 지역의 흉물로 방치됐다.

그러다 2021년 기업 회생, 사업 정상화 과정을 거치면서 2022년 공사가 재개됐다. 공사 중단 12년 만이었다. 하지만 준공까지도 매 과정이 쉽지 않았다.

도봉구는 창동민자역사 관계자들과 수차례 점검 회의를 열고, 사업 정상화와 준공 추진에 나섰다.

한국철도공사와 서울교통공사 간의 개표수 운수수입 배분 문제도 도봉구가 직접 개입해 합의를 이끌어 냈다. 도시계획도로 개설, 교통체계 개편, 지장물 이설 등도 도봉구가 나서서 행정력을 지원했다.

오언석 도봉구청장은 “창동민자역사는 오랜 기간 공사 중단과 각종 현안으로 지역의 걱정거리로 남아 있던 사업이었다”면서 “하지만 구는 끝까지 포기하지 않고 복잡하게 얽힌 문제를 하나하나 풀어내며 마침내 준공까지 이끌어 냈다”고 말했다.

그러면서 “이번 준공은 30만 도봉구민의 오랜 숙원을 풀어낸 마침표이자 도봉구의 미래 발전을 여는 새로운 출발점이 될 것”이라고 했다.