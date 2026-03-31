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경남도, 글로벌 함정 유지·보수 활성화 도전··· “2030년까지 시장 선점 목표”

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본문 요약

경상남도가 글로벌 함정 유지·보수·정비 활성화에 도전한다.

지역 중소조선소, 기자재업체가 미 해군 함정 MRO 시장에 진출하는 것을 지원하고 전문인력을 공급하기 위해 진행되는 사업이다.

이번 사업에 선정된 경남도는 방위사업청이 6월 발표하는 '2026년 방산혁신클러스터 함정 MRO' 사업에 도전한다.

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경남도, 글로벌 함정 유지·보수 활성화 도전··· “2030년까지 시장 선점 목표”

입력 2026.03.31 11:22

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도청. 경향신문 자료사진

경상남도가 글로벌 함정 유지·보수·정비(MRO) 활성화에 도전한다.

경남도는 산업통상부 주관 ‘중소조선 함정 MRO 글로벌 경쟁력 강화 지원’ 공모사업에 선정됐다고 31일 밝혔다. 이 사업은 부산과 울산, 전남이 함께 선정됐다. 경남은 4개 광역지자체 컨소시엄에서 대표를 맡았다.

이 사업은 올해부터 2030년까지 산업부가 국비 250억 원을 투입하고, 4개 지자체가 245억 원을 부담한다. 지역 중소조선소, 기자재업체가 미 해군 함정 MRO 시장에 진출하는 것을 지원하고 전문인력을 공급하기 위해 진행되는 사업이다.

이번 사업에 선정된 경남도는 방위사업청이 6월 발표하는 ‘2026년 방산혁신클러스터 함정 MRO’ 사업에 도전한다. 경남은 한화오션, 삼성중공업, SK오션플랜트, 케이조선, HSG성동조선 등 유명 조선 관련 업체가 밀집한 곳이다. 특히 창원, 통영, 거제시와 고성군 등 경남 남해안 일대는 함정 MRO 클러스터 사업 최적지로 꼽힌다.

방위사업청이 창원시, 통영시, 거제시, 고성군 일대를 국내 최초 함정 MRO 클러스터로 지정하면 각종 인프라 구축부터 기술개발, 인력양성까지 완결형 함정 MRO 사업이 가능해질 것으로 예상된다.

경남도에 따르면 글로벌 함정 MRO 시장은 연간 88조 원 규모로 추산된다. 미 해군 함정 MRO 물량만 20조 원에 이르러 경남 중소방산·조선업계 활성화의 계기가 될 수 있다는 게 경남도의 구상이다.

경남도 관계자는 “2030년까지 글로벌 함정 MRO 시장을 선점하는게 목표”라고 말했다.

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