영남산불 1년···경북, 산불 피해지 마을공동체 재생 본격화

경상북도는 지난해 3월 발생한 영남산불 피해 지역의 마을공동체 회복사업을 추진하고 있다고 31일 밝혔다.

사업 대상은 산불로 주택 등 피해가 많은 안동·의성·청송·영덕 4개 시·군 24개 지구다. 총사업비 1680억원을 투입해 특별재생사업과 마을단위 복구재생사업, 마을기반 조성사업을 추진한다.

경북도는 고령 주민 비율이 높은 농촌지역 특성상 주거 기반 붕괴로 인한 이탈과 지역 소멸을 우려하고 있다. 이에 따라 피해 마을을 단순히 복구하는 데 그치지 않고 재탄생시킨다는 구상이다.

경북도 관계자는 “지난해 7월부터 특별재생계획 수립 용역을 진행했다”며 “현장 조사와 전문가 자문, 정부 점검 등을 거쳐 계획을 마련하고 있다”고 말했다.

특별재생사업은 980억원 규모다. 영덕군 영덕읍 석리·노물리와 청송군 달기약수터 일원을 중심으로 추진된다. 현재 관계기관 협의와 승인 절차를 앞두고 있으며 상반기 내 계획을 마무리할 예정이다.

안동·의성·영덕 3개 시군 5개 지구에 415억원을 투입하는 마을단위 복구재생사업은 현재 실시설계 중이다. 이 사업은 마을에 공동작업장, 커뮤니티센터, 힐링 공간 등을 조성해 내년 준공을 목표로 한다. 안동 8지구 등 17개 지구에서 도로와 상하수도 등 기반시설 복구하는 마을기반 조성사업에는 285억원이 투입된다.

산불 피해 공동체 복합시설 건립을 위해서는 사전 연구용역과 행정안전부 협의를 진행 중이다. 내년도 국비 확보를 목표로 안동, 의성, 청송, 영양, 영덕 5개 시군에 심리상담, 건강, 복지, 돌봄, 힐링, 커뮤니티센터 등을 갖춘 복합시설을 건립할 방침이다.

황명석 경북도지사 권한대행은 “피해 주민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 속도감 있게 사업을 추진하겠다”고 말했다.