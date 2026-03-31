제주항공, 국적 LCC 중 1~2월 수송객 수 1위 …“일본 노선 수요 효과”

제주항공이 올해 1~2월 국적 저비용항공사(LCC) 중 가장 많은 수송객 수를 기록한 것으로 나타났다.

30일 국토교통부 항공정보포털시스템 확정 통계를 보면 제주항공은 지난 1월 117만6532명, 2월 106만7659명 등 총 224만4191명이 탑승했다. 지난해 같은 기간 176만402명보다 27.5% 증가한 수치다.

제주항공 다음으로 티웨이항공이 216만3114명으로 2위를 차지했다. 이어 진에어 190만2858명, 에어부산 130만3587명, 이스타항공 117만8202명 등의 순이었다.

제주항공은 탑승률도 국내선 94.5%, 국제선 91.3%를 기록해 국적 LCC 평균인 국내선 90.9%, 국제선 89.2%를 넘었다.

국적 LCC들은 최근 고환율과 출혈 경쟁 등의 여파로 적자를 기록하고 있다. 그러나 제주항공은 지난해 4분기 실적 반등에 성공했다. 제주항공이 지난달 공개한 2025년 잠정실적을 보면, 지난해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4746억원, 186억원으로 2024년 3분기 이후 5분기 만에 흑자 전환했다.

항공업계에서는 제주항공의 실적 개선을 차세대 항공기 비중 확대를 통한 체질 개선과 비용 구조 효율화, 노선 운용 전략 고도화 등이 주효했다고 본다.

제주항공은 올해 내실경영을 바탕으로 재도약 기반 마련에 집중할 계획이다. 차세대 항공기 7대를 도입하고 경년기를 감축하는 등 사업 규모를 확대하지 않고, 보유 자산 매각 등을 통해 유동성과 재무비율 관리에 나선다. 안전관리 체계 강화와 핵심 운항 인프라 개선 투자도 확대해 신뢰 회복에 집중할 계획이다. 제주항공은 올해 1분기에도 동계 성수기와 일본 노선 수요에 힘입어 탄탄한 실적 흐름을 이어갈 것으로 기대하고 있다.

박수영·고예인 한화투자증권 애널리스트는 지난 27일 보고서에서 “1분기는 동계 성수기 및 일본 노선 수요 효과로 전분기보다 나은 실적이 전망된다”며 “국내 LCC 업황에는 부정적인 의견을 유지하지만 제주항공의 경우 지난해 비축해둔 체력을 기반으로 버틸 수 있을 것”이라고 밝혔다.