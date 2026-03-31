강서구, ‘2026 한국 비즈니스 엑스포’ 개막···“경제 한류 거점 만든다”

강서구가 서울 자치구 최초로 대규모 국제 경제행사를 진행하며 ‘경제 한류’의 무대로 주목받고 있다.

강서구는 전날 코엑스 마곡에서 열린 개회식을 시작으로 ‘2026 한국 비즈니스 엑스포 강서’가 사흘간의 엑스포 일정을 시작했다고 31일 밝혔다.

이번 엑스포는 750만 재외동포의 최대 경제인단체인 세계한인경제무역협회(월드옥타)와 서울경제진흥원·강서구가 공동 주최했다. 전 세계 75개국에서 온 해외 바이어 1200여명과 국내 우수 중소기업 240여곳이 참가해 4월 1일까지 대규모 수출상담회를 펼친다.

국내 중소기업과 글로벌 바이어 간 1대1 수출 상담으로 해외 판로를 개척하고 지속 가능한 글로벌 네트워크를 구축하는 기회가 될 것으로 보인다.

비즈니스 상담회 외에도 인공지능 스타트업(AI) 대회, K팝 콘서트, 아트페어 등 다채로운 프로그램이 마련돼 산업·문화가 어우러지는 복합 경제 축제로 꾸려진다.

구 관계자는 “강서구는 논밭에서 첨단 산업도시로의 경천동지한 변신을 겪었다”면서 “역사와 혁신이 공존하는 미래형 도시이자 가장 한국적인 곳이라는 구만의 브랜드 이야기와 강점을 엑스포를 통해 알릴 예정”이라고 말했다.

강서구는 유네스코 세계기록유산 ‘동의보감’의 저자 허준의 고향이자 조선 시대 진경산수화풍을 창안한 겸재 정선이 현령으로 재직했던 곳이다. 구에 이들을 기리는 허준박물관과 겸재미술관이 있다.

구는 지난해 서울 지역 기초자치단체로는 처음으로 엑스포 유치에 성공했다. 총 7452㎡ 규모의 전시 면적과 최대 2200명을 수용할 수 있는 홀 등을 갖춘 첨단 마이스(MICE) 인프라를 갖추고 있고, AI 선도기업들이 다수 입주한 점이 높은 평가를 받았다.

이번 엑스포를 계기로 구는 마곡 일대 첨단 인프라와 글로벌 기업 집적지로서의 강점을 살려 국제 경제 교류의 거점으로 자리매김하겠다는 구상을 밝혔다.

진교훈 강서구청장은 “이번 엑스포는 단순한 경제 행사가 아니라, 강서구의 눈부신 변화와 대한민국의 역동성을 전 세계 재외동포와 바이어들에게 알리는 절호의 기회”라면서 “이번 엑스포의 성공적인 개최를 통해 엑스포 도시 강서로 도약하겠다”고 밝혔다.