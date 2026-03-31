서울 강북구가 지역 내 패션·봉제업체의 폐기물 부담을 줄이기 위해 ‘폐봉제원단 배출용 봉투’를 지원한다고 31일 밝혔다.

봉제업체에서 발생하는 폐원단 처리비용을 지원해 영세 사업장의 경영 부담을 덜고, 폐원단을 보다 편리하게 배출하도록 돕겠다는 취지다.

지원 대상은 관내 사업자 등록이 된 패션·봉제업체다. 전년도 동일 사업 수혜 업체는 지원 대상에서 제외된다.

구는 총 8만2450장의 전용봉투를 확보했다. 업체당 기존 200장씩 지원하고, 상시 노동자 수와 매출 규모에 따라 최대 100장씩 추가 지원한다.

구는 지난해 105개 봉제 업체에 전용봉투를 지원했었다. 올해는 지원 대상을 늘려 300~400개 업체가 혜택을 받을 것으로 보인다.

구는 이날 대상업체를 선정해 4월 8일까지 전용봉투를 순차적으로 배부한다. 사업효과 분석을 위한 만족도 조사도 실시한다.

구 관계자는 “봉제업은 강북구 지역경제를 지탱하는 중요한 산업”이라며 “이번 지원을 통해 현장의 부담을 줄이고 보다 안정적인 생산·환경을 조성하는 데 도움을 줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.