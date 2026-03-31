기아 EV9, 북미·유럽서 잇달아 수상…“글로벌 전동화 시장 선도”

기아의 플래그십 전기 스포츠유틸리티차(SUV) EV9이 글로벌 시장에서 잇따라 호평을 받고 있다.

기아는 최근 EV9이 북미와 유럽의 주요 자동차 어워즈를 수상하고 안전성 평가 최고 등급을 획득하는 등 세계 최고 수준의 전동화 SUV 경쟁력을 입증했다고 31일 밝혔다.

먼저 고성능 모델인 EV9 GT는 독일의 유력 자동차 전문 매체인 아우토빌트가 실시한 전기차 비교 평가에서 총점 583점을 획득해 볼보의 플래그십 전기차 EX90(565점)을 18점 차로 제치고 1위를 차지했다.

EV9은 최근 캐나다 토론토에서 열린 2026 캐나다 국제 오토쇼에서 ‘캐나다 올해의 전동화 유틸리티 차량’으로 선정됐다.

영국 자동차 매체 왓 카가 주관하는 ‘2026 왓 카 어워즈’에서 ‘최고의 7인승 전기 SUV’로 뽑히기도 했다.

미국에서는 유력 자동차 전문지 카 앤 드라이버의 ‘2026 에디터스 초이스 어워즈’에서 ‘중형 전기 SUV’ 부문 최고 모델로 선정된 데 이어 자동차 전문 평가 웹사이트 카즈닷컴의 ‘2026 최고의 차 어워즈’ 및 ‘2026 전기차 톱 픽’까지 휩쓸었다. 이 밖에도 켈리 블루 북의 ‘2026 베스트 바이 어워즈’와 US 뉴스 앤드 월드 리포트의 ‘2026 최고의 고객 가치상’을 석권하는 등 북미 주요 매체의 호평을 받았다.

EV9은 안전성 측면에서도 우수성을 입증했다. 2025 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS) 충돌 평가에서 최고 등급인 ‘TSP+(톱 세이프티 픽 플러스)’를 획득했고, 유럽의 신차 안전도 평가 프로그램인 ‘유로 NCAP’에서도 최고 등급인 별 다섯 개를 받은 바 있다.

기아 관계자는 “EV9이 고성능 주행 감성부터 실용성과 상품성, 안전성에 이르기까지 자동차가 갖춰야 할 모든 부문에서 세계적인 인정을 받고 있다”며 “앞으로도 혁신적인 기술과 차별화된 상품성을 바탕으로 글로벌 전동화 시장을 선도하는 플래그십 SUV의 위상을 지켜나가겠다”고 말했다.