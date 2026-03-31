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[속보]민주당, 국회 법사위원장에 서영교 의원 내정

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본문 요약

더불어민주당이 31일 국회 법제사법위원장에 서영교 의원을 내정했다.

서 의원은 이날 국회 본회의 표결을 거쳐 법사위원장에 선출되면 22대 국회 전반기가 끝나는 오는 5월까지 약 2개월간 임기를 수행한다.

22대 국회 후반기에는 민주당 새 원내지도부의 인선과 여야 원 구성 협상 결과 등에 따라 새 법사위원장이 선출될 것으로 예상된다.

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[속보]민주당, 국회 법사위원장에 서영교 의원 내정

입력 2026.03.31 11:59

수정 2026.03.31 12:15

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  • 박광연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 위원장인 서영교 더불어민주당 의원이 지난 25일 국조특위 전체회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 위원장인 서영교 더불어민주당 의원이 지난 25일 국조특위 전체회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 31일 국회 법제사법위원장에 서영교 의원(4선)을 내정했다. 법사위원장직은 추미애 의원이 경기지사 선거 도전을 위해 지난 23일 사퇴하고 공석이다.

김현정 민주당 원내대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 이러한 내용의 상임위원장 인선을 발표했다. 서 의원은 현재 법사위원과 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명’ 국정조사특별위원장을 맡고 있다. 서 의원은 국조특위위원장과 법사위원장을 겸임한다. 그는 21대 국회 전반기에 행정안전위원장을 지냈다.

서 의원은 이날 국회 본회의 표결을 거쳐 법사위원장에 선출되면 22대 국회 전반기가 끝나는 오는 5월까지 약 2개월간 임기를 수행한다. 22대 국회 후반기에는 민주당 새 원내지도부의 인선과 여야 원 구성 협상 결과 등에 따라 새 법사위원장이 선출될 것으로 예상된다.

신정훈 의원의 전남광주통합특별시장 선거 출마로 공석이 된 행정안전위원장에는 권칠승 의원(3선)이 내정됐다. 권 의원은 문재인 정부에서 중소벤처기업부 장관을 지냈다. 박주민 의원의 서울시장 선거 출마로 빈 보건복지위원장에는 소병훈 의원(3선)이 내정됐다. 이들에 대한 선출 표결도 이날 본회의에서 진행될 예정이다.

기후에너지환경노동위원장은 안호영 의원이 계속 맡기로 했다. 기후환노위원장은 안 의원의 전북지사 선거 출마로 공석이 예상됐으나 안 의원이 출마를 포기하며 위원장직을 계속하기로 했다고 김 원내대변인은 설명했다.

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